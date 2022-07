Idén is az állatvilág iránt érdeklődő olvasók szavazatai alapján választja ki az év madarát három, nádasban élő madár – barkóscinege, függőcinege, nádirigó – közül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Ezen keresztül a vizes élőhelyek egyik legjellemzőbb és legfontosabb élőhelyére, a parti nádasok fontosságára és védelmére irányítják a figyelmet. Voksolni 2022. július 25-ig az alábbi felületen, a kijelölt madárfajok ismertetése alatt lehet: www.mme.hu/ev-madara-2023-szavazas-nadasok-nagykovetei.

– Az egyesület 1979-ben indította el az Év madara programot. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy valamilyen természetvédelmi problémával érintett fajt helyezzen ref­lektorfénybe. Most a nádasok élővilágára esett a választás – tájékoztatott Orbán Zoltán, az MME szóvivője. – Sok madár a nádasokban költ, de közvetett módon is fontos szerepet töltenek be ezek az élőhelyek. Nélkülözhetetlenek több madárfaj vonulásában és telelésében. Például a seregélyek, a füstifecskék, a partifecskék és a billegetők, amikor északról délre, aztán Afrikából visszafelé vonulnak, akkor a nádasokban éjszakáznak akár napokig vagy hetekig. Ökológiai szempontból a vízminőség tekintetében szintén kiemelt funkciót töltenek be a nádasszegélyek. A rövid távú vonuló madaraink útvonala a déli mediterráneumban, azaz a görög, albán, olasz, francia tengerparti régióban halad. Kiderült, hogy ezeken a részeken nagymértékben megsemmisítették a nádasokat, ahogy hazánkban a Balatonon és a Fertő tavon is irtják. A pusztítás a szóban forgó fajokra nézve végzetes lehet. A jelenlegi büntetések nem tartják vissza az elkövetőket.

(A borítóképen: Barkóscinege)