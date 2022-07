Három arany-, három ezüstéremmel és egy különdíjjal tértek haza a Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékei a június végén, a Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett Európa Bajnokságról, a háromfordulós versenyen idén a középhaladó és haladó versenycsoporttal mérettették meg magunkat a lányok. – A verseny szép zárása volt az ide versenyévadnak – mondta lapunknak Olaszné Szenczi Zita táncpedagógus, a klub vezetője. – Sűrű évet tudhatunk magunk mögött: az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál őszi és tavaszi fordulójában is komoly eredményeket értünk el, számtalan díjjal, arany és ezüst minősítésekkel lettünk gazdagabbak. Részt vettünk márciusban a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett versenyen is. Ez egy országos verseny, ahol a miskolci fordulón haladó csoportunk maximális pontszámmal első helyezést ért el, a budapesti döntőn igen erős mezőnyben második helyezéssel jutalmazta a szakmai zsűri csapatunkat.

Hagyományaikhoz híven az idén is megrendezték évadzáró táncgálájukat az Ady Endre Művelődési Házban, ahol minden csoportuk bemutatkozott a kicsiktől a legnagyobbakig. – Mind a gyerekek, mind a felkészítők rengeteg energiát fektettek bele a műsorba, és büszkén mondhatom, hogy a csapatok különleges koreográfiákkal kápráztatták el a közönséget – mondta lapunknak Olaszné Szenczi Zita. Hangsúlyozta, rendkívül összetartó csapat az övék, a gála végén 3 érettségiző növendéküktől búcsúztak, akik egészen óvodás koruktól a tánciskola tagjai. A jelenlegi felállásban egyébként 13 éve működnek, ő maga közel 30 éve tánctanár, a klub oktatói is az ő növendékei voltak. A kisebb korosztállyal Lengyel Annamária foglalkozik, a versenycsoport táncosait pedig Jordán Virág és Szűcs Vanda tanítja. A táncművészet egyedülálló stílusát képviselik Miskolcon: a modern-kortárs táncot. Csoportjaik korcsoportos bontásban működnek, egészen óvodás kortól középiskolás korig. A táncgála után volt az említett Európa bajnokság, de ezután sem pihennek, hiszen négy turnusban szerveznek táborokat a nyárra korcsoportok szerint. Június-júliusban az óvodás és gyermekcsoportok táncosai számára napközis tábort tartanak, augusztusban a haladó táncosaik edzőtáborban lesznek, hogy a következő versenyévadra készüljenek. Augusztus 22-26-ig 5 napos intenzív tánckurzust is szerveznek, ahova várják az újonnan csatlakozókat is.– Tavaly nagy sikere volt ennek a kurzusnak, ugyanis a lányok együtt maradtak, és szeptembertől alig egy év alatt óriási fejlődésen mentek keresztül – jegyezte meg Olaszné Szenczi Zita.

A Diósgyőri Jazz Tánc Klub idei versenyeredményei:

2022. június 24-26. Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett Európa BajnokságHárom ezüstérem mellett a haladó lányok háromszor állhattak a dobogó legfelső fokán, és egy különdíjjal is jutalmazták munkánkat. - az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál őszi fordulóján két ezüst minősítést, három kiemelt arany minősítést, egy egyesületi különdíjat hozott el csapat, valamint Jordán Virág és Szűcs Vanda koreográfusi különdíjat kapott a szakmai zsűritől. - az Abigél által szervezett tavaszi fordulón középhaladó csoportjuk Lengyel Annamária vezetésével arany minősítést kapott, a haladó táncosok Vanda és Virág vezetésével két kiemelt arany minősítéssel zárták a versenyt. - Részt vettek márciusban a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett versenyen is, ahol a miskolci fordulón haladó csoportjuk maximális pontszámmal első helyezést ért el, a budapesti döntőn második helyezéssel jutalmazta a szakmai zsűri a csapatot.

Korábbi versenyeredmények:

2019-2020

MLTSZ (2019).:-Running world című koreográfia Országos I. helyezés, Európa bajnoki III. helyAbigél Országos Minősítő Táncverseny: -Kiválasztás című koreográfia showtánc kategóriában: Arany minősítés. -The hunger games: moderntánc kategóriában: Arany minősítés.-Black soul: modern tánc kategóriában: Arany minősítés

2021

Főnix TSE Online táncverseny:-Kiválasztás : Arany minősítésCheer Stars országos magyar bajnokság-Ninna-nanna koreográfia: Magyar bajnoki cím-La danse koreográfia: I. helyezés MLTSZ Országos Bajnokság verseny csoportunk:-The hunger games: I. helyezés-Black soul: Arany minősítés és Különdíj-Kiválasztás: Arany minősítés