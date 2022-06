Társakat nyerhetnek

– Újdonság volt számomra ez a felkérés – kezdte Juhász Péter. – Örülök, hogy ez a lehetőség megadatott nekem, még akkor is, ha csak külső szemlélőként figyelem a versenyeket. Nem szoktam olyan versenyre elmenni, amelyen nem indulok, így most pluszélményhez jutottam. Szereplőként egészen másként élem meg a fellépéseimet: számtalanszor előfordult, hogy egy gyakorlatot érvényesnek éreztem, mégsem adták meg. Volt, hogy lázadtam, aztán visszanézve már láttam, hogy nem produkáltam kísérletet. Szóval mindig oda kell figyelni, mert akár egy karrier is múlhat a döntéseken.

Juhász Péter egyszerre felügyeli a szabályos végrehajtást, ugyanakkor tanácsokkal segíti az indulókat.

– Már hat éve versenyzem, és manapság kevesebben vagyunk, mint akkor voltunk. Ugyanakkor sokan érdeklődtek arról, hogyan lehetne kipróbálni azt, amit csinálunk. Az első két állomás tapasztalata az, hogy megérte életre hívni a sorozatot. Amennyiben olyan embereket találunk, akiről kiderül, hogy van érzékük a sporthoz, akkor az év végére tíz, tizenkét társat nyerünk – tekintett előre Juhász Péter, majd hozzátette: – Nekem Szerbiában lesz fontos versenyem a Strongman Champions League sorozat keretében.

Minél jobban akarok szerepelni, hogy a következő fordulókban is a mezőny tagja lehessek.

Jó tudni

A Talent sorozatban az ország hat különböző pontján rendezett versenyeken keresik a legígéretesebb, az erősember-viadalokon eddig nem indult érdeklődőket. Az állomások legjobbjai az idény végén a döntőben csapnak össze, a legjobbak pedig a következő, az európai szervezet éves sorozatán kapnak indulási lehetőséget.

(A borítóképen: Juhász Péter öröme egy jól kivitelezett gyakorlat után)