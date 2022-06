Második alkalommal rendezték meg a Császtai Bormustrát az edelényi szőlőhegyen vasárnap. A jó idő és a rengeteg program számtalan családot, résztvevőt vonzott a Császtára, akik a jó borok és finom ételek kóstolása mellett mazsorett-, formációstánc- és interaktív bohócműsort is megtekinthettek. Zenélt az Agyagbanda zenekar, színpadra lépett a Százszorszép Mazsorett Együttes, a Császta Néptáncegyüttes, a Tóth Vera Quartet, a Destination Brass Band és a The Biebers is.