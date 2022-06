A Deszkatemplom közössége már új tető alatt avathatta fel egy tavaszi grillpartin a parókia hangulatos tetőteraszát, és a gyülekezeti ház külső megújulása is folyamatban van, amelyet 2022. szeptember 30-ra terveznek befejezni.

– A felújításhoz a Tiszáninneni Református Egyházkerület pályázati keretéből kaptunk 42 millió forint támogatást. Sokat köszönhetünk Jobbágy Tamás presbiternek is, aki építészmérnökként ingyen vállalja az összes építkezésünk tervezését és koordinálását az építési munkacsoport vezetésével – mondta Almási Ferenc, az egyházközség lelkipásztora. – A nyár folyamán lecseréljük a tetőcserepeket és a -léceket, ahol szükséges, ott pedig a szarufákat és a tetőgerendákat. Elvégezzük a legfontosabb szigetelési munkákat, és az alsó szinten új ablakokat teszünk be. Ha anyagilag belefér, akkor lépcsőt is szeretnénk csinálni a gyülekezeti terem bejáratától le az udvarra, hogy ne kelljen megkerülni az épületet. A ház kisközösségi alkalmai a munkálatok alatt zavartalanul folyhatnak.

Birtokba vették a teraszt

A Deszkatemplom parókiája nem a templom mellett, hanem egy szép régi miskolci kúria épületében van a Pálóczy László utcán, amit adományként kapott az egyházközség. A tetőterasz a mediterrán városok hangulatát idézi, amelyet közösségi térként használnak a gyülekezeti csoportok.

– A parókia tetőteraszának le kellett cserélnünk a tetejét, mert elérett rajta a bitumenes lapzsindely, és feltépte a szél. Ideiglenesen lécekkel fedtük le, de mostanra muszáj volt új lemeztetőt építeni rá. Az egyházközség 2 millió forintos saját forrásából végeztük el a cserét. A konfirmandusok és a kis ifisek közös grillezésével avattuk fel a teraszt. Majd a Feta Kör évadzárója is ott volt közös sütögetéssel – osztotta meg a lelkész.

(A borítóképen: A Feta Kör sütögetős záróalkalma az új teraszon | Fotó: Olvasónk)