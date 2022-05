Az előttünk álló hétvége egyik tokaji programja kuriózumlehetőséget kínál a bor városában. Egy – mint kiderült, egyszemélyes – vállalkozás sétát ajánl szombatra, ami helytörténeti „feltárásokat” kínál, és segít jobban megismerni a várost. A felhívás egy honlapra vezetett, ahol kiderült, hogy ezek a séták rendszeresek, sőt tematikusak, kívánság szerint akár „kincskeresős” csapatépítésre is alkalmasak.

Van bőven látnivaló

A sétákat és az idegenvezetést szervező Szegedi Márta elmondta, hogy az ötletet egy budapesti tematikus séta adta, annak hatására döntötte el még 2008-ban, hogy ezt saját városában, Tokajban is meg lehet csinálni, hiszen van bőven látnivaló, érdekesség, történelmi emlék és lehetőség különböző tematikák kialakítására, a „Rapid” programtól kezdve – ahol az érdeklődők megismerkedhetnek Tokaj nevezetesebb épületeivel, a város történetével és az ide kötődő történelmi személyekkel, miközben ízelítőt kapnak a város történetén keresztül a térség, Tokaj-Hegyalja történetéről is – a borkóstolós sétákon át a helyi görög hagyományok megismeréséig, hiszen egykor görög származású kereskedőcsaládok éltek itt és szállították messzi földekre a jóféle tokajit. Akik pedig még több izgalomra vágynak, kérhetnek kincskeresős-felfedezős túrát is, nem fognak csalódni.

(A borítóképen: Egy korábbi tematikus sétán Tokajban)