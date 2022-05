Hatalmas sikert arattak az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI néptáncot tanuló diákjai. Két év kihagyás után újra indulhattak a „Dunán innen, Tiszán túl” – Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Versenyen. Hat kategóriában négy kiemelt arany minősítést szereztek, így június 25-én ott lesznek a nemzetközi döntőben Erdélyben, Gyergyószárhegyen.

Felszabadító erő

– Iskolánk néptánc tanszakos növendékei mérették meg magukat csoportos és szólótánc, valamint népdaléneklés kategóriákban – adta hírül dr. Krupárné Rakaczki Anna, az iskola egyik néptánctanára. – Táncosaink nemcsak a színpadon fognak össze, nem csupán a helyezésekért dolgoznak, de naponta átélik az ének felszabadító erejét, a mozgás örömét. Nem volt ez másképp a tokaji előválogatón sem, ahol Sebestyén Márta világhírű népdalénekes, a zsűri elnöke elragadtatással nézte és hallgatta növendékeinket, akik a verseny szabad perceiben rögtön dalra fakadtak, és ropták a táncot. Összetartozásuk abban is megmutatkozott, ahogyan örültek egymásnak, ahogyan biztatták társaikat. Szent Ambrusnak, Milánó egykori püspökének szokás tulajdonítani azt a mondást, miszerint „aki énekel, kétszeresen, aki táncol, háromszorosan imádkozik”. Végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy a lelki élet iskolánkban ily módon is kiteljesedik – fogalmazott a pedagógus, hozzátéve: a gyerekek sikereit tetézte, hogy Maier Reimond, az iskola néptánctanára megkapta a legjobb felkészítőnek járó díjat. És még egy hatalmas meglepetés, hogy a tehetséges táncosokat Böjte Csaba látja majd vendégül a döntő ideje alatt.

A legjobbak között

A siker titkairól kérdeztük ­Maier Reimondot, aki elmondta, az iskola diákjai hétéves koruktól ismerkednek a néptánc alapjaival. Első évben testnevelésóra keretében, majd akik kedvet kapnak hozzá, az alapfokú művészeti iskola növendékeként folytatják. További lehetőség a tehetséggondozó műhely, ahová azok járnak, akik sikereket szeretnének elérni a versenyeken.

– A Bubulyka táncegyüttes és a szólótáncosaink rendszeresen megméretik magukat. Ott vannak a nyíregyházi országos néptáncversenyen és a tanulmányi versenyeken is. Előbbin legutóbb második lett az együttes, utóbbin harmadik. A járvány miatt kimaradt egy pár év, nem rendeztek versenyeket, de ebben az évben újra bizonyíthatnak a gyerekek. Iskolánk a térség színvonalas iskolája, úgyhogy sok tehetséges diákunk van, nemcsak Encsről, hanem a környező falvakból is. A vidéki táncegyüttesek közül a legszínvonalasabbak között tartanak számot minket. Az idén két tehetséggondozó műhelyünk is működik, egy az alsósoknak, egy pedig a felsősöknek. Azok járnak ide, akik nagyon szeretnek táncolni, és a heti négy óra tánc mellett még bírnak plusz két óra intenzív edzést – sorolta a tánctanár.

Erdélyi táncok

Hozzátette, tanítványai közül minden évben többen is felvételt nyernek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptánc szakára, és vannak olyan diákok, akik hivatásuknak választják a néptáncot. Ezekben a napokban már az erdélyi nemzetközi verseny döntőjére készülnek, de a tanév végi gálákra is próbálnak. Június közepén edzőtábor vár a kiemelt arany minősítést kapott gyerekekre, itt véglegesítik a döntő programját.

– Jó eredményt csak úgy lehet elérni, ha bízunk egymásban. A tanár a diákban, a diák pedig a tanárban. Én tudom, hogy ő nagyon sokra képes, ő pedig hiszi, hogy jó kezekben van, és akkor nagyszerűen megy együtt a munka. Hozzá kell tennem, hogy jó sok munka. Mivel rengeteg órát töltünk együtt a próbák és edzőtáborok miatt, úgy kell működnünk, mint egy nagy családnak. Mindent tudunk egymásról, ismerjük egymás jó és kevésbé jó tulajdonságait. Csak küzdelmes munkával lehet kiváló eredményeket elérni, de jó ezt csinálni – tette hozzá ­Maier Reimond.

Elmondta azt is, hogy a döntőbe erdélyi táncokkal készülnek, mivel ő is erdélyi származású, így ezeket a táncokat ismeri és szereti. Székelyföldi, vajdaszentiványi, sóvidéki, bodrogközi és pálpataki táncokat mutatnak majd be a gyerekek.

A pedagógus nem gondolkodik azon, hogy milyen helyezést érnek majd el, legfőképp azt szeretné, ha a 35 tehetséges táncos jól érezné magát, hiszen az erdélyi verseny jutalom lesz számukra. A legfontosabb, hogy csapatként jól működjenek és szeressék egymást, hangsúlyozta.

A legjobbak

A tehetségkutató eddigi eredményei:

Kiemelt arany minősítésben részesült a Bubulyka táncegyüttes, a Jaskó Hanna – Török Lóránt, Mózes Orsolya – Juhász Martin, Zsiga Hanna – Glonczi Rajmund párosok, és így bejutottak a döntőbe.

Arany minősítéssel jutalmazták a Szarka Fanni – Török Lóránt párost.

Ezüst minősítést kaptak a Zengicék ének­együttes tagjai: Dávid Emma, Dávid Hanna, Sándor Léna, valamint a Bucskó Veronika – Kmeczkó Magor táncospár.

Bronz minősítést érdemelt a Bartók Hédi – Gulyás Mátyás, Pecsenye Anna – Bancsók Bence, Vaszily Kata – Kavalecz Attila táncospár.

Felkészítő pedagógusok: dr. Krupárné Rakaczki Anna, Maier Reimond és Veres Zoltán.

(A borítóképen: A Bubulyka Néptáncegyüttes előadása | Forrás: Olvasónktól)