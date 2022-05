Az először tavaly útjára indított koncepció szerint – vagyis a helyi pincék, bortermelők, turisztikai és más vállalkozások széles összefogásának keretében – zajlanak majd az idei események is június harmadika és ötödike között a Tokaji Bornapok alatt a Kulturális Központ koordinálásában. Tavaly a koronavírus miatt nem a főtér volt a helyszín, idén azonban már a felújított Kossuth tér lesz a központ, amelyhez más belvárosi részek, sőt pincék és szőlőültetvények is csatlakoznak dűlőtúrákkal.

Dr. Fintor Gábortól, a főszervező Kulturális Központ intézményvezetőjétől megtudtuk, hogy a háromnapos fesztivált nyárindító programnak szánják, mind a tervezett városi kulturális programok, mind a fesztiválközpont tekintetében.

Nem csak borimádóknak

„A városban működő borászatok partneri összefogásban szerveznek kisebb-nagyobb eseményeket, borkóstolókat, zenés estet vagy gasztronómiai programokat. Ezekből áll össze a bornapok programja. A bor áll a középpontban, ami mellé szervezünk kulturális eseményeket, mint például a tematikus koncerteket, most a jazz műfajában” – mondta az intézményvezető. Az előző évben, a korlátozások ellenére is igen nagy volt az érdeklődés, most látva az előzetes foglalásokat, ez idén sem lesz másképp – mondta dr. Fintor Gábor. De nemcsak a borivókat, borbarátokat várja a Tokaji Bornapok, hanem minden korosztályt, mert bőséggel ajánlanak érdekességeket az egész családnak. Néhány ízelítő a tervezett látványosságokból: koncertezik a Vivat Bacchus, a Hegyalja Folk, a Kávészünet zenekar. Fellépnek a hegyaljához köthető művészeti csoportok, és lesz egy hímzett ruhákat felvonultató divatbemutató is. A főtér utcáin „gasztrosétány” lesz –árusokkal, kézművesekkel –, ahol a helyi borászatok várják majd az érdeklődőket finom étkekkel, jó borokkal, üdítőkkel. Szombaton, immár hagyományként, a Polgármesterek borának átadóünnepsége lesz, amelyet a hegyaljai települések polgármesterei által tavaly ősszel összeadott szőlőkből készítettek. A legtöbb program ingyenes lesz, a kivételekről a helyszínen vagy előre az interneten lehet tájékozódni.

(A borítóképen: A tavalyi rendezvényen is elkészült a Polgármesterek bora)