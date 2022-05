Borsod-Abaúj-Zemplén. Boldogkő várát először egy 1291-ben keltezett oklevél említi „Castrum Boldua” néven, ekkor még mindössze egy ötemeletes lakótoronyból és egy ciszternából állt. Csák Máté legyőzését követően királyi kézre került, majd I. Károly hű támogatójának, Drugeth Fülöpnek adományozta. A nápolyi eredetű Drugethek az Anjoukkal jöttek Magyarországra, Fülöp később vizsolyi ispán, szepesi főispán, majd az ország nádora lett. Méltóságait és birtokait unokaöccse, Vilmos örökölte, aki számára a király visegrádi fellegvárba költözése adhatta a mintaképet Boldogkő várának főúri rezidenciaként történő kiépítéséhez – tudjuk meg Sikter Pétertől, aki várkapitányi minőségben tájékoztat.

Újjáépítették

Az 1330-as években épült palotaszárnyat 2021-ben újjáépítették, ma már 20 méter hosszúságú, eredeti állapotban helyreállított, reprezentatív lovagteremmel és egy berendezett lakóteremmel nyűgözi le a látogatókat. A palota XIV. századot idéző berendezési tárgyainak rekonstrukciója a Drugethek származására és kapcsolati hálójára utalva korabeli itáliai mintákon alapul. A gyönyörű, korhű enteriőrök magukkal ragadóan repítik vissza a látogatót a vár fénykorába, amikor országos főméltóságok rezidenciájaként szolgált. A palotaszárny oldalához a XV. században építették a szabálytalan trapéz alakú, északkeleti tornyot, itt egy teljesen felszerelt középkori konyhát rendeztek be. Hétvégente jelmezes tárlatvezetéseket tartanak a várban, amelyek során udvarhölgyek invitálnak évszázadokon átívelő időutazásra. A látogatók megismerkednek a hét tündér legendájával, a vár történetével, majd választ kapunk olyan kérdésekre is, hogy milyen mély a vár ciszternája, mit hoztak a szamárúton, hol található az ördög ablaka, miért csak kétágú villát használtak a lakomákhoz, vagy honnan fűtötték a hálószoba szemes cserépkályháját. Aki egyedül szeretné felfedezni a középkor világát, annak „mesélő tárgyak” tárják fel a múlt szokásait – sorolja a várkapitány.

Kóborlovagok

A palota alsó szintjén kardok, buzogányok, csatabárdok mellett megtekinthetjük Drugeth Vilmos címeres pajzsának, szárnyas angyalfigurával díszített lovassisakjának és korabeli fegyverzetének hiteles rekonstrukcióját. A haditechnikai fejlődés útját végigkísérhetjük az Anjou-kori vérteken át az I. Mátyás korát idéző, teljes mozgékonyságot biztosító, teljes alakos, gótikus páncélzatig. A Kóborlovagok minden szombaton és vasárnap be is mutatják, hogy forgatták eleink ezeket a fegyvereket. A könnyed humorral, tréfás párbeszédekkel fűszerezett lovagi előadás alkalmával elsöprő lendülettel vívnak egy- és kétkezes lovagi kardokkal, valamint a félelmetes sújtófegyverekkel, a hírhedt láncos buzogánnyal és csatabárddal. A csattanós történet végén a jelentkező bátor ifjak közül apródot is avatnak.

A középkort idézik

A programkínálatból nem maradhat ki a pestisdoktor jellegzetes figurája sem, aki tömjénfüsttel, olykor-olykor jófajta gönci barackpálinkával fertőtlenítve óvja a látogatók egészségét. A garantált hétvégi programkínálat mellett egy-egy jeles alkalommal kitűnő rendezvényekkel is várják az érdeklődőket Boldogkő várába.

Sikter Péter a tervekről elmondja: július utolsó szombatján a XX. Középkori várjátékok eseményei csábítanak Abaúj térségébe. A fellépők forgatagában láthatjuk majd többek között a visegrádi Szent György Lovagrend vitézeit, a Csallóközi Lovas­íjászokat vagy a Memento Mori nehézpáncélosait Csehországból.

Este fáklyafényes csatajelenet és a várfalakról leomló görögtűz kínál feledhetetlen élményt a látogatóknak. Augusztusban különleges élményt nyújt ezen a varázslatos helyszínen a Miskolci Szimfonikus Zenekar „Vár-szerenád” című koncertje. Szólistaként közreműködik Dégner Lilla, a kassai Thália Színház művésznője, vezényel: Toshifumi Kanai (Japán). Szeptemberben kemencében sült, ropogós csülkökkel, hozzá különleges birs-, barack-, vilmoskörte- vagy akár málnapálinkákkal várják a turistákat a VI. Csülkös-pálinkás nap eseményeire. Az idei rendezvények sorát ezen a napon egy Bikini-koncert zárja, így válik kihagyhatatlan élménnyé a vénasszonyok nyara Boldogkő várában.

(A borítóképen: Látványos lovagi tornák várják a közönséget | Fotók: SP)