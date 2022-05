A rendezvény megnyitóján a település polgármestere Tóth József örömét fejezte ki, hogy 18 csapat nevezett be a főzőversenyre, melyek szinte kivétel nélkül helyiek.

Köszöntőt mondott Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője is, aki elárulta, már eddig is sok kedves emlék fűzi őt Halmajhoz, de szeretne a továbbiakban is aktív részese lenni a község életének.

Forrás: Ádám János

A főzőverseny zsűrijének elnöke Bede Róbert mesterszakács, a TV Paprika séfje elmondta, hogy minden ételt alaposan végigkóstol, ha kell többször is, hogy igazságos döntés szülessen. A pálinkamustrára 30 párlat érkezett, melyek szintén a helyiek gyümölcseiből készültek.

Forrás: Ádám János

Az egészen késő délutánig tartó rendezvényen napközben kísérőprogramok szórakoztatják a jelenlévőket. Népzenészek, kézműves foglalkozás és vásár, illetve a Zsolca Néptáncegyüttes, valamint Nagy Izabella népdalénekes lép színpadra.

