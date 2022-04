Még tavaly decemberben jelentette be a Spartan Race Hungary, hogy 2022-ben ismét megyénkbe érkezik a közkedvelt akadályverseny, méghozzá nem is akármilyen futamokkal! Ugyanakkor a helyszín is teljesen új, hiszen Kazincbarcika és Miskolc után most a Rakacai-tó ad otthont a versenynek ezen a hétvégén.

A Reebok Spartan Race egy világszerte terjedő, innovatív akadályverseny. Már több mint 130 versenyt tartanak évente. A három fő típus a megteendő távolságban, a leküzdendő akadályok számában és a kihívási szint alapján nehezedik. A Spartan Race hazai versenyprogramjában évek óta visszatérő helyszín Borsod-Abaúj-Zemplén, Kazincbarcikán kétszer is rendeztek versenyt, de Miskolc is adott már otthont Spartannak. Ehhez csatlakozik most a Rakacai-tó.

Április 23–24-én a verseny szervezői a tó partjára várják a spártaiakat, ahol a felnőttek Super távon, Sprinten, Charity Sprinten és Trail 21k-n állhatnak majd rajthoz, a kisebbeket pedig mindkét nap várják a Kids futamok, és vasárnap a Special Kids futamon segítik majd a legnagyobb harcosokat. A Super futam a CEU regionális bajnokság első futama lesz, ahol az Elite és az Age Group versenyzők különleges érmet kapnak majd a célban. A Trail 21k pedig először kerül megrendezésre Magyarországon, és hogy minél többen részt tudjanak rajta venni, délutáni időpontban fog rajtolni.

A szervezők nem tétlenkedtek húsvétkor sem, ugyanis vasárnap délután megérkeztek a kamionok a tóhoz, és hétfőn elkezdték építeni a pályát, amelyet le kell majd küzdeniük a versenyzőknek.

(A borítóképen: Embert próbáló feladat egy korábbi versenyen)