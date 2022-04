Rajzpályázatot hirdetett a Miskolci Állatkert a Föld napja alkalmából. Óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos gyermekei küldhetik be alkotásaikat.

A pályázat címe tulajdonképpen egy kérdés: „Te mivel teszel jót a Földnek?” Hiszen „mindenki tud tenni azért, hogy ne csak mi, de még unokáink, dédunokáink is élvezhessék ezt a csodálatosan megteremtett ékszerdobozt, melyet Földnek hívunk. Azért, hogy ez a szépség sokáig így maradjon, mi is sokat tehetünk. Ez mindannyiunk feladata, az enyém is, és a tied is. Te mivel teszel jót a Földnek? Mutasd meg nekünk!”, szól a felhívás.

A beérkezett rajzokat három kategóriában zsűrizik majd: óvodások, 1–2. osztályosok, valamint 3–4. osztályosok korcsoportjában.

A pályázat formai követelményei: az alkotás A4-es méretű legyen, de a gyerekek bármilyen technikát használhatnak. A rajz hátoldalán fel kell tüntetni a következő adatokat: név, életkor, óvodai csoport neve vagy osztály megnevezése, óvoda vagy iskola neve, a település neve, a felkészítő tanár vagy szülő neve, e-mail-címe és telefonszáma.

Tudnivalók

További követelmények, hogy egy pályázó csak egy alkotással indulhat, más pályázatra készített rajzot nem lehet benyújtani. A pályaműveket papíralapon kérik eljuttatni, postai úton a Miskolci Állatkert címére megküldve (Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., 3501 Miskolc, Pf. 57), vagy személyesen is le lehet adni a Miskolci Állatkert pénztárában, nyitvatartási időben. A pályázathoz csatolni kell a kitöltött és aláírt törvényes képviselői nyilatkozatot.

Beadási határidő április ­15-e, postai beérkezés határideje április 20-a. Nevezési díj nincs. Az állatkert a kategóriák első 3 helyezettjét díjazza. A nyertes pályázókat telefonon értesítik, az eredményhirdetést és díjátadást április 23-án tartják a Miskolci Állatkertben, a Föld napja alkalmából rendezett programok részeként. A pályázat kiírói úgy fogalmaznak: „Várjuk a pályázatokat, jó munkát, kellemes alkotást!”

(A borítóképen: A Föld napja – a kép azt üzeni, a bolygó sorsa a kezünkben van. Fotó: Shutterstock/Illusztráció)