Ha megvásároltuk, a nyers, füstölt húsvéti sonkát előző este annyi hideg vízbe kell beáztatni, ami épp ellepi, hogy távozzon belőle a fölösleges só - tanácsolja a mindmegette.hu. Másnap friss vízben tegyük fel főni, ízlés szerint adhatunk hozzá 3-4 gerezd fokhagymát, 8-10 szem borsot és 1 babérlevelet.

Ma már egyre többen inkább füstölt sertéstarját, -combot vagy -csülköt tesznek az ünnepi asztalra. A tarját vagy a kötözött sonkát elég, ha 1-2 órán át áztatjuk vízben, ezután (akár fokhagymával ízesítve) kezdjük el főzni. A sonkát tálalásig hagyjuk a főzőlében, a rajta lévő madzagot csak közvetlenül fogyasztás előtt szedjük le. Érdemes tudni, hogy a zsíros réteg megóvja a sonkát a kiszáradástól, ezért ezt ne szedjük le róla. Mindig akkora fazékban főzzük meg, amelyben teljesen ellepi a víz, és nem kuktában, mert abban hamar kifő belőle a zsír, és rostjai rágóssá válnak. Főzési ideje a nyers sonka súlyától is függ, lehet 4-5 óra is. Akkor kész, ha a beleszúrt villa már könnyen kicsúszik, illetve a csontja kihúzható belőle. A levében hagyjuk kihűlni, mert melegen nem lehet szépen (a rostokra merőlegesen) szeletelni, ráadásul a kifőtt nedvességtartalmának egy részét ilyenkor újra magába szívja, így nem szárad ki olyan könnyen.

Felszeletelve, vele főtt keménytojással, tormával, mustárral, friss retekkel vagy újhagymával is fogyasztható. A szeleteléskor leeső sonkadarabkákból készíthetünk például sonkakrémet vagy felhasználhatjuk sonkás tészta alapanyagaként, de saláta gazdagítására szintén kiváló. Főzőleve kiváló alap bableveshez, lencsefőzelékhez, töltött káposztához vagy ízlés szerint csuszatészta főzéséhez, de a kemény tojás is sokkal finomabb, ha ebben főzzük meg. A sonkalét felhasználásig a fagyasztóba is berakhatjuk.

