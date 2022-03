– A 2022-es év eleje kimagaslóan indult az Avalon Resort számára. Ez talán annak köszönhető, hogy év végén rengeteget dolgoztak az emberek, és nem volt idejük a pihenésre, így sokan gondolták úgy, hogy a januári „uborkaszezont” próbálják a kikapcsolódásra fordítani – osztotta meg az Északkal meglátásait Tóth Renátó operatív szállodavezető.



Az intézkedésekhez igazodnak



– A hétvégék mellett a hétköznapok is jól teljesítettek, az évindító ajánlataink kedvező fogadtatásra találtak. Egy háromhetes felújításon és teljes parkbezáráson vagyunk túl, amit direkt úgy időzítettünk, hogy az év első hosszú hétvégéjére már a gyönyörű, megújult dizájnnal várhassuk vendégeinket. A visszajelzések alapján már nem csak mi várjuk nagyon, hogy végre újra vendégekkel teljen meg a hotel és a park, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk már az előzetes látványtervekre is. Várakozásainknak megfelelően telt házzal fogunk indulni az újranyitáskor. Mi most is, ahogyan eddig is, a fennálló járványügyi intézkedésekhez igazodunk. A szobákat és a közösségi tereket továbbra is fokozott alapossággal és fertőtlenítéssel takarítjuk, de semmilyen egyéb, a vendégekre vonatkozó szabály nincs érvényben – tette hozzá.

Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness szállodaigazgatója hasonló előfoglalási adatokról számolt be lapunk érdeklődésére.



Szeretnek ilyenkor kimozdulni



– Természetesen mi is a jogszabályoknak megfelelően járunk el. A vendégeknek eddig sem volt kötelező a maszk viselése a szállodán belül, annak használatáról egyénileg dönthettek. Most, hogy már az egyéb zárt helyeken sem kell a védőeszközt használniuk, bízunk benne, hogy fel fog élénkülni a turizmus. A hosszú hétvégével kapcsolatban: tudjuk, hogy ez az év legfrekventáltabb időszaka, amikor szeretnek kimozdulni az emberek, hiszen ilyenkor több nap áll rendelkezésükre a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Szállodánkban is közel telt házas már a foglaltságunk, az utolsó szobáink is minden bizonnyal el fognak kelni, hiszen tapasztalataink alapján még az utolsó pillanatban is érdeklődnek a vendégeink, és szeretnének foglalásokat tenni – véli a szállodaigazgató.



Nagyrészt belföldiek



Ez az időszak biztos, hogy nagyon szép kihasználtsággal fog zárulni. Bár az év elejére eddig a Covid még rányomta a bélyegét, úgy látjuk, hogy a foglalások kezdenek felfutni. Bízunk benne, hogy az előző évhez hasonló szép nyarat tudunk majd zárni. Kilencven százalékban még mindig belföldi vendégeink vannak, reménykedünk, hogy hamarosan a szlovák és lengyel turistaforgalom is fel fog lendülni a régióban és a városunkban, Sárospatakon is – tette hozzá Bágyi Péter. AB



(A borítóképen: Az ünnepi hétvége sokakat csábít szállodába, wellnessekbe)