Alighanem az ország legidősebb embere Varga Pálné, azaz Magdus néni, aki a napokban, március 5-én ünnepelte 107. születésnapját. De nemcsak emiatt érdemel figyelmet az idős asszony, hanem amiatt is, hogy már kétszer kapta el a koronavírust, de mind a kétszer enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést. A második karanténból nemrégen szabadult, így nagy örömmel fogadta 73 éves lányát, Laczkó Emilné Magdit, aki sok-sok virággal köszöntötte. Magdus néni 100 éves korában költözött be a Tiszáninneni Református Egyházkerület Encsi Idősek Otthonába. Ma már legtöbbször az ágyában fekszik, de életkedve és a rá jellemző jó kedélye nem hagyta el.

Mindig jókedvű

– A járvány miatt az otthonban még nem lehet látogatni az időseket, de édesanyám születésnapjára kaptam időpontot. A korlátozások miatt csak én mehetek be, de ennek is örülök – mondta Magdus néni lánya. – Édesanyám jól van, sokat énekelget, mindig jókedvű, a humora is a régi. Amikor a nővérek a pozitív tesztje után a karanténszobába vitték, azt mondogatta: „Velem nem toltok ki azzal, hogy máshová visztek.” Az étvágya is kiváló, születésnapjára például paradicsomlevest kért, mert a leveseket nagyon szereti. A hite sem hagyta el. Sokat imádkozik, szent énekeket énekel, főleg Mária-énekeket. Születésnapjára vittem neki egy rózsafüzért, amit a plébános úr küldött neki. A nővérek azt mesélik, hogy édesanyám, ha a fizikai állapota engedné, kapálni menne és a templomba. Szívesen emlékszik vissza a régi disznóölésekre, és hogy milyen vidám, maskarás farsangi bálokat rendeztek annak idején Forrón, mert a családunk forrói. Ha fürdetni viszik a nővérek, akkor azt mondja nekik, hogy „megyünk a strandra pancsolni”. Édesanyám mindig is víg kedélyű volt, beszéltük is a családdal, hogy bizonyára ennek köszönheti jó egészségét és hosszú életét – fogalmazott Magdus néni lánya.

Két háború

Azzal folytatta, hogy édesanyja gyakran beszél a háborúkról is. Az első világháborúban csak 3 éves volt, de emlékszik, hogy kereste az édesapját, és amikor a szakadt ruhás katonák masíroztak végig a falu főutcáján, akkor azt kiabálta, hogy „apa, apa!”. A második világháborúban aztán a férjének kellett bevonulnia. Hadifogoly volt a Krím félszigeten, és épp akkor született meg Magdus néni egyik lánya. Egy román orvos segítette világra a babát.

A hosszú élet titka

– Édesanyám soha nem keseredik el. Ha kérdezik tőle, mi a hosszú élet titka, akkor azt a tanácsot adja, hogy „énekeljetek, nevessetek, vidámak legyetek, és akkor hosszú életűek lesztek!”. Ez a mottója, és igaza van, mert mindenkinek így kellene élnie – mondta Laczkó Emilné.

Magdus néninek 6 gyermeke született, 13 unokája, 23 déd­unokája és 17 ükunokája van. A gyermekei közül a 4 lány él, a 2 fiú már elhunyt.

(A borítóképen: Varga Pálné az ország legidősebbjei között van)