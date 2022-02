Világszerte, így Magyarországon is egyre nagyobb hagyománya van a Valentin-nap ünneplésének a szerelmesek körében. Egy 2021-es kutatás eredményei szerint a költések száma csaknem négyszáz százalékkal nőtt hazánkban az elmúlt tíz évben. A Valentin-nap a 20. század végétől az angolszász országokból terjedt el világszerte a szerelmesek ünnepeként, Magyarországon az 1990-es évektől kezdett ismertté válni, és népszerűsége azóta is felfelé ível. Az egyik legnagyobb hitelkártyacég minden évben elkészíti az úgynevezett „Love Index” felmérést a világ több mint 50 országában közel húszezer résztvevővel. A közvélemény-kutatás eredményei szerint hazánkban több mint 381 százalékkal nőtt a Valentin-napi költések száma, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas.

A felmérés szerint a magyarok több mint fele fordít több energiát a szerelmesek ünnepének tervezésére, és a többség a szokásosnál is kreatívabb próbál lenni. A klasszikus ajándékok, így a szív alakú csokoládétermékek és a virágok természetesen még mindig az élen járnak, de a legtöbbet utazásra és ékszerre költik a szerelmesek. Az elmúlt két esztendőben új trendek is megfigyelhetők voltak, hiszen a koronavírus-járvány megváltoztatta a párok preferenciáit. Hódít az online vásárlás, de nem ritka az otthon készült vagy házhoz rendelt ünnepi vacsora, de a parkban tett séták, a filmmaratonok, illetve az otthoni wellnessprogram is a legnépszerűbb ajándékok közé került.

Kellenek az ünnepnapok

Az embereknek szüksége van az ünnepnapokra, hiszen azok választják el őket a hétköznapoktól. Ráadásul a Valentin-nap egy olyan alkalom, ahol nemcsak az egyik fél kap ajándékot, hanem a pár mindkét tagja megajándékozza a másikat – mondta Pócsi Orsolya pszichológus. Nagy dolog, amikor az embernek van egy párja, akit szerethet. Ha szerveződik e köré egy ünnepnap, akkor kihangosíthatjuk az érzéseinket. Jó alkalom arra is, hogy megálljunk, és rátekintsünk a kapcsolatunkra, hogy még mindig ki tudjuk mondani, hogy „szeretlek”, és ez örömöt okoz számunkra – jegyezte meg a szakember. Ha ezt szeretnénk azzal is kifejezni, hogy pénzt költünk a párunkra, a kölcsönös szerelemre, az teljesen rendben van. Hogy ezt miként teszi, kinek mit enged meg a pénztárcája – egyénfüggő és tulajdonképpen nincs is jelentősége. A médiadömping hat ránk, de a szerelmesek ismerik egymást, tudják, mit várhatnak el reálisan a másiktól. A friss kapcsolatban mindig egy kicsit többet szeret mutatni főleg a férfi partner, hogy tudassa, rá lehet számítani – emelte ki a pszichológus. Azonban egy szál virág, egy szív alakú csoki is ugyanazt fejezi ki, mint egy utazás. Nincs jó vagy rossz, kevés vagy sok, mert az ajándék a szándékot jelenti. Ha ezt nehezményezi valamelyik fél, az súrlódást okozhat, akkor a kapcsolat nincs rendben, a szükségletekről pedig beszélni kell, hogy a pár másik tagja tudja, mivel okozhat örömet.

(A borítóképen: Nincs jó vagy rossz, kevés vagy sok ajándék, örüljünk neki)