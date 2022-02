– A Kertészkedő Mezőcsát csoport abból a célból jött létre, hogy a kertészkedés iránt érdeklődő embereket összegyűjtse. Osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, sikereinket és ötleteinket, kedvet teremtve a leendő kertészkedőknek is. Ez a felület lehetőséget teremt, hogy inspirálódjunk az új módszerek iránt. Terv a jövőre nézve, hogy minél több ember egészséges, az élő talajon termett élelmet termeljen, fogyasszon, illetve hogy zöldebbé, virágosabbá tegye környezetét – fogalmazta meg Bereczné Veres Anikó, a csoport adminisztrátora.

Pályázat segítségével

– A szakmai oldal „A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén” pályázat keretében jött létre. Célunk, hogy a Covid–19 miatt kialakult korlátozások idején is összefogjuk Mezőcsát közösségét. A tavaszi felkészüléshez először is írjunk listát, hogy milyen magokra és palántákra lesz szükségünk – fejtette ki a szakember, aki hozzátette: – Gondoljuk végig a tavalyi évet, mit csinálhatnánk jobban idén. Fontos, hogy csak annyit termeljünk, amennyire szükségünk lesz. Készüljünk elő a palántaneveléshez. Palántakészítéshez gyűjtsünk palántanevelő edényt, erre nagyon megfelel a tejfölös-, joghurtospohár. Ne felejtkezzünk el a tojáshéjgyűjtésről, ez kalciumforrást jelent a növényeknek a kertben. Lemosó permetezést megelőzően érdemes drótkefézni a gyümölcsfák törzsét az áttelelő rovarok gyérítése miatt, mert a kérgeken telel át a levéltetű, atka, alma-, szilva-, barackmoly. A kémiai védekezés mennyiségét ezzel csökkenthetjük. Jó módszer, hogy csalogassuk be a kertünkbe a levéltetűvel táplálkozó rovarokat. Rendkívül hasznos zengőlégy-csalogató növények lehetnek a krizantém, őszirózsa, levendula, mézvirág, kapor, tatárvirág, édeskömény, körömvirág. Fátyolkacsalogató növények pedig a százszorszép, angyalgyökér, kapor, édeskömény. A katicabogár-csalogató növények közé tartozik az őszirózsa, körömvirág, koriander, cickafark, kapor, mézvirág. Ne felejtkezzünk el az énekesmadarak etetéséről, itatásáról sem – hangsúlyozta. A tavaszi fagyok ellen hatásos a fátyolfólia használata. Különböző vastagságban és méretben kapható, és gyorsabban fejlődik alatta a növény. Átengedi a fényt, a csapadékot. Palánták esetében fóliaalagút is ajánlható, melynek masszív PVC-cső alkothatja a vázát – osztotta meg tapasztalatait Bereczné Veres Anikó.

(A borítóképen: Házilag is elkészíthető a fóliasátor)