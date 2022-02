Kutyatanodás foglalkozást tartott Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport vezetője Miskolcon, az Eszperantó téren, ingyenesen. Hangsúlyozta a gazdijogsiképzés és az ivartalanítás fontosságát, amely a domináns állatokat lenyugtatja. A városi kutyusok szocializációjára szolgáló alkalmat dr. Kiss János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselőjelölt hirdette meg.

Napi háromszori séta

– Ma sokan bérházban élnek, és a kutyásoknak nagy segítség, ha van a környéken kutyafuttató. Lakásban többségében kis testű ebeket tartanak, gyakran idősek mellett társként – mondta Lehoczki László. – Ezeknek az ebeknek nagyon fontos, hogy naponta legalább háromszor levigyék őket sétálni. Egy háznál tartott kutya védi a portát, és megvan a saját élettere. Viszont a bérháziak is másképpen viselkednek a saját lakókörnyezetükben. Különösen a felnőttként befogadott, lakásban tartott kedvenceknél szokott gondot okozni, ha napközben unatkoznak. Ilyenkor nyüszíthetnek, és szétszedhetik a berendezést. A kutyafuttatóban viszont biztonsággal el lehet őket engedni. Persze ennek előfeltétele, hogy békésen tudjanak más kutyusokkal játszani. Ez a gazdiknak is jó időtöltés, és kapcsolatépítésre alkalmas találkozóhely.

A legegyszerűbb feladatokat és a láb melletti sétát gyakoroltatták jutalomfalatos motiválással.

– A visszahívásnál derült ki, hogy a kutyusok mennyire szófogadóak, és milyen mértékben kötődnek a gazdájukhoz. Kifejezett célunk volt, hogy a kutya-gazdi kapcsolatot erősítsük, és megszoktassuk a kedvencekkel a zajos, városi környezetet. A jólneveltség különösen fontos, hiszen ez garantálja a kisállat biztonságát. A visszahívást először hosszú vezetéken, az úgynevezett hosszított kézzel lehet megtanítani. A futtatóban pedig az agreszsziómentes, kötetlen játékra kondicionáltuk a kedvenceket. Megmutattam, hogyan lehet úgy dicsérni a kutyákat, hogy az jól érthető legyen számukra.

Leginkább kölykökkel vagy befogadott, kisebb testű idősebb ebekkel jöttek el az eseményre.

– Egy hölgy két mentett kutyust hozott magával. Meglepően jól szocializáltak voltak. Ragaszkodtak a gazdájukhoz, és gyerekhez is bátran oda lehetett őket engedni. Az alkalom végére minden kedvenc szépen végrehajtotta a vezény szavakat. Még néhány játékos feladatra is jutott idő. A tréningre velem tartott Hope nevű németjuhász mentőkutyám, aki Mancs után a Spider Mentőcsoport nagy reménysége. Bemutattuk a kocsiból való kiszállást, amit a résztvevők otthon kipróbálhattak. A nevelt lányom és a kis unokám is eljött. Ők egy welsh terrierrel mutatták be, hogy gyermek mellett is nyugodtan lehet kutyázni, ha az állat nem szertelen – fejtette ki a Spider vezetője.

(A borítóképen: Ismerkedés)