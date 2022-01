Másfél milliárd forintos pénzügyi támogatást kap az állatvédelem a magyar kormánytól egy 2021. december 28-án megjelent kormányhatározat értelmében. Az öszszeget a kóbor állatok magas számának csökkentésére, valamint a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák megoldására, illetve az állami fellépés hatékonyságának fokozására fordítják – írja közleményében az Agrárminisztérium. Anyagi segítséget kapnak a civil állatvédő szervezetek, az ebrendészeti telepek és az 5000 fő és az alatti kistelepülések önkormányzatai, továbbá nagy hangsúlyt fektetnek az állatvédelmi szemléletformálásra és oktatásra is.

Lakossági bevonással

– Célunk, hogy öt éven belül Európa élmezőnyébe tartozzunk állatvédelem terén, amihez nagy összefogás szükséges. Erre minden esélyünk megvan, mert Magyarország állatszerető társadalom. Ezt mutatja az is, hogy körülbelül 2 és fél millió kutyát és valamivel több macskát tart a lakosság – mondta Ovádi Péter Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, a cselekvési terv előkészítője. – Egy év alatt sikerült elérnünk, hogy koncentrált figyelem irányuljon az állatvédelemre. Februárban nagy sikerrel zárult az állatvédelmi konzultáció. Több mint 262 ezer ember töltötte ki, és a válaszok iránytűként szolgáltak az intézkedések végrehajtása során.

Nagyszabású ivartalanítási program indult, és az ebrendészeti telepek működését is erőteljesebben szabályozzák.

– Az egyik legfontosabb célunk az volt, hogy ivartalanítási programunkat minél nagyobb egyedszámra tudjuk kiterjeszteni. A Magyar Falu Programon belül erre 500 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre. 479 győztes önkormányzatot hirdettünk, és 14 ezer kutya vagy macska ivartalanítására biztosítottunk lehetőséget. 2021 végén jelent meg a kóborállat-rendelet is civilek bevonásával. Az ebrendészeti telepek számára pedig 450 millió forintos keretösszeget állapítottunk meg élőhelybővítés, korszerűsítés céljából. Itt a minimális tartási idő 14-ről 45 napra emelkedett. Az állatokat a gyepmesteri telepeken részletes nyilvántartással kell vezetni, és segíteni kell a gazdásításukat is. Ezenfelül több mint 200 civil szervezethez juttattunk tápadományt december végéig – sorolta a miniszteri biztos.

Nagyobb hangsúlyt helyeznek az emberek érzékenyítésére.

– Elkészült az Állatvédelmi Kódex, amihez sok állatvédő szervezet csatlakozott, és megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács. Az Állatorvostudományi Egyetemen belül pedig állatvédelmi központ jött létre, valamint támogatásunkkal gazdijogsiképzés indult. Emellett elfogadtuk a Büntető törvénykönyv szigorítását is állatvédelem tekintetében. Már az illegális szaporítókat, a csalétek- és méregkihelyezőket is lehet súlyosan büntetni. Az állatviadalon történő részvétel letöltendő börtönbüntetést von maga után, és a visszaeső állatkínzókat is jobban sújtja a büntetőjog. A szigorított törvényektől azt várjuk, hogy visszatartó erejük lesz, és hatékonyabban tudnak majd fellépni az állatkínzás ellen a hatóságok – fejtette ki Ovádi Péter.