Feltűnően nagy számban találkoztunk kisebb-nagyobb gyerekekkel együtt sétálgató, kirakatokat és az ünnepi installációkat, fényeket nézegető családokkal. Legtöbben céltalanul, pusztán a nézelődés kedvéért jöttek a sétálóutcába és a város tereire. A Szent István téren népszerű volt a fotózkodás is a Miskolc felirattal.



Néhányan az utolsó pillanatra hagyott bevásárlásaikat intézték, a sorra bezáró üzletekben, illetve válogattak, vásároltak az utcai partikellék árusok standjainak még meglévő árukészletéből.



Aki a tűzijáték vásárlását is az utolsó napra hagyta, nem járt jól, mert már kora délelőtt is alig akadt áru, ahogy azt az egyik nagyobb kereskedő az Északnak korábban meg is jósolta. Mivel nem minden rendelt termék érkezett meg időben Kínából, a tűzijáték forgalmazók így szinte a teljes készleten lévő mennyiséget értékesíteni tudták a szilveszter előtti néhány napban.