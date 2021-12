– A szülést hónapokig tervezgetjük, felkészülünk rá, de mégsem a várakozásaink szerint történik, így a kialakult helyzet feldolgozása hosszú ideig is eltarthat, érdemes szakemberhez fordulni a teherrel. Az anyán túl az egész család nehéz élethelyzetbe kerül. A gyermekágyas időszak időtartama megnőhet, huzamosabb kórházi tartózkodásra is szükség lehet. Az otthon maradt testvérekről gondoskodni kell, a házimunka sem tűnik el varázsütésre, a család megélhetéséről is gondoskodni kell valakinek. Ez a rengeteg teher – az aggodalom mellett – felőrli az otthon maradt apát. Ilyenkor valóban nagy szükség van a tágabb család, barátok, ismerősök tevékeny támogatására. Furcsa belegondolni, de az apa is traumát szenved el; a számára kedves társ kiszolgáltatott helyzetben van, a várva várt gyermek életéért aggódik, a család működtetése korábban kétszemélyes feladat volt, ami most rá nehezedik, és még ki tudja, milyen nehezítő körülmények vannak. Érdemes a pár fizikai jóllétén túl a lelkükkel is törődni. A gyermekáldás önmagában is nagy lépcsőfok a családdá válás folyamatában, hát még ha komplikációkkal terhelt ez az időszak – hangsúlyozta.