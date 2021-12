„Úgy gondolom, hogy egyetemünknek az oktatáson és kutatáson kívül van egy harmadik missziós feladata is: a társadalmi felelősségvállalás. Egy olyan régióban, ahol mi élünk és dolgozunk, sok hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyerek él, akik közül sokaknak még az is nehézséget jelent, hogy eljusson az iskolába, vagy hogy meleg ételt kapjon, ha délután hazamegy az otthonába. Sok családnak gondot okoz megvenni egy-egy ruhadarabot, írószert vagy játékot. A vírushelyzet pedig csak még tovább súlyosbította az eddig is nehéz körülmények között élők helyzetét, mert lehet, hogy a család egyetlen kenyérkeresője is elvesztette az állását, a megélhetést jelentő biztos fizetést. Karácsonyhoz közeledve gondoljunk most rájuk, és segítsük őket! Biztosan sokunknál van otthon olyan kinőtt gyerekruha, megunt játék, feleslegessé vált iskolaszer, amire már nincs szükségünk, de még jó állapotban van, és valakinek még örömet szerezhetünk vele” – tartalmazza prof. dr. Horváth Zita felhívását az intézmény hivatalos honlapja.