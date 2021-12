Lassan véget ér a hatalmas sikernek örvendő „Világkörüli turné”, amelynek főszereplői három fiatal new wave rapper: Kapitány Máté, Lil Frakk és Ress. A koncertsorozat „Kontroll” című közös albumuk kapcsán indult el, amelyen olyan vendég előadók szerepelnek, mint Azahriah, T.Danny, Dárdai Blanka, vagy – a mostanában egyre nagyobb népszerűségnek örvendő – Beton.Hofi. Utóbbi vendégfellépőként végigkísérte a srácokat, ezzel fokozva az amúgy is kitűnő hangulatot. Külön érdekesség, hogy a koncerten elhangzó dalok közötti átkötő szövegeket a Kontroll című számuk ihlette, amelyet összesen több mint 250 ezerszer streameltek a különböző platformokon. Schwarcz Ádám az első megjelenése, a Powerbank után szépen építgette a karrierjét és a benne lévő potenciál a tehetségkutatók és kiadók figyelmét is megragadta. Beton.Hofiként egy régi suliban megszerzett utcadiplomával tört magának utat az újhullámos hangzások világában, hogy a régit és újat kimérten összemosva jelentesse meg eddigi élete alatt írt debütáló lemezét, a Comic Sins-t. Izgalmas új arcként robbant be a magyar hip-hop scénába – írja róla az offmedia.hu.