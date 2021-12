– Tavaly tulajdonképpen a járvány miatt gondoltunk arra, legyen a városnak ablakkalendáriuma – mondta lapunknak Molnár Lászlóné könyvtárvezető. – Mint minden más intézményt, a könyvtárat is be kellett zárni, de szerettünk volna olyan közös eseményt, ami a szigorú szabályok ellenére is kivitelezhető. Meghirdettük az ablakdíszítés lehetőségét, és szerencsére volt annyi jelentkező, amennyi kellett. Velük telefonon egyeztettünk, a szervezés folyamán minimális személyes találkozásra volt csak szükség. A könyvtár járt az élen, mi díszítettük fel az ablakunkat december első napján. Aztán sorba „nyílt” a többi, mindennap egy újabb. A díszítők vállalták, hogy karácsonyi ablakukat délután 5 órától este 8 óráig kivilágítva hagyják. Gyönyörű alkotások születtek. Mi pedig, a könyvtár munkatársai lefotóztuk a számmal ellátott ablakokat, és feltettük a könyvtár közösségi oldalára. Az ünnepi hangulatot egy-egy karácsonyi verssel, idézettel tettem teljessé – sorolta a könyvtárvezető. A város lakóinak kedves esti programot jelentett, hogy sötétedéskor elsétáltak a legújabb feldíszített ablakhoz. Aki a betegsége miatt nem tudta ezt megtenni, megnézhette a közösségi oldalon.