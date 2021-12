A mikulásvirág számtalan színben pompázhat a nemesítésnek köszönhetően, de a piros verziója a legautentikusabb az ünnepi időszakban. Azonban a februári elvirágzást követően sokan nem is gondolnak arra, hogy akár a következő hasonló időszakig is kihúzhatja a növény, ha biztosítjuk számára a megfelelő körülményeket. Ehhez feltétlenül tudnunk kell azt, hogy a mikulásvirág meleg éghajlatról származik, így télen nem lehet kint hagyni a hideg levegőn. Bár fényigényes, és szereti a meleget, mégsem helyezhetjük közvetlenül a tűző napra a nyári időszakban. Nem kedveli a huzatos helyeket és a változó hőmérsékletet, a legideálisabb számára a 16–20 fokos helyiség. Az előbb említett okok miatt a téli vásárlás alkalmával figyeljünk arra, hogy ne érje hideg, míg a boltok polcairól átkerül otthonunk melegébe, ennek megfelelően jól csomagoljuk be. Tápoldatozni még a virágzás, a friss hajtások megjelenése előtt érdemes. A túlöntözést és a szárazságot sem bírja, így a locsolás során meg kell találnunk az arany középutat. Elvirágzása körülbelül február környékén következik be.