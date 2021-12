Nem újrateremteni, hanem folytatni – erősítette meg az építész. Salamin Ferenc felfedez, értékel, hozzátesz, és erre biztatja tanítványait is – közölte. Salamin Ferenc kiemelte: 34 éve szeretett bele Tokaj-Hegyaljába, azóta próbálja felfedezni a térség építészeti értékeit. „Mint ahogyan a szőlő is csak az itteni talajból, a napsütésből és az esőből tud táplálkozni, és a botritisz segítségével képes kiváló alapanyagot adni a világ egyik legfinomabb borához, ugyanígy van ez az építészet esetében is” – fogalmazott. Azokból az értékekből kell tovább építkezni, amelyek évszázadok óta jellemzőek a régióra – emelte ki. Salamin Ferenc munkái között zarándokházak, borászatok, középületek egyaránt megtalálhatók. Munkásságát a borvidék szereplői néhány éve Takács András-emlékdíjjal is elismerték.