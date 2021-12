– Az idei szezonra vonatkozóan – magánemberként – az a véleményem, hogy az oltottság és a betegségen átesett és védettséget élvező emberek száma magas, így enyhébb feltételek (maszkhasználat, védettségi igazolvány) mellett is meg lehet nyitni a pályákat, ha csak addig nem érkeznek szigorúbb szabályozások. Egyébként a honlapunkon minden aktuális információ megtalálható. A továbbiakban is naprakész tájékoztatást fogunk adni a nyitással, az üzemelő sípályával, a hóréteg vastagságával kapcsolatban, illetve a webkameránkon keresztül is lehet monitorozni a helyzetet – hívta fel a figyelmet Nagy Norbert.