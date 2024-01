„Egyedül átélni megélni mindezt - egyszerűen fantasztikus volt....azt vettem észre magamon, hogy folyamatosan mosolygok és jól érzem magam... 🙏 És végre sikerült a "visszatekintés" - az elszámolás is magammal....a 2023 -as évem adott jót és rosszat is - de érkeztek olyan dolgok is az életembe, amire már nagyon régóta vágytam-vártam - de mivel babonás vagyok nem szeretném elszólni magam, úgyis hamarosan megmutatom Nektek mibe is vágtam bele - milyen változások is várnak rám 2024 -ben" – írta bejegyzésében. Az egyedül töltött órákat gyaloglással és buszozással töltötte, melyeket nagyon imádott – írta a ValóVilág egykori Ágicája.