Bemutató a szülővárosban

Nagyon örültek a megkeresésnek, a képregény gondolata számukra is érdekes volt – mondta Kiss Endi, a Hooligans dobosa. Az is örömteli, hogy ahol gyermekkorukat töltötték, Szerencsen, a szülővárosukban mutathatják be. A zenész kiemelte, hogy a háromnapos fesztivál a város értékeit is meg akarta mutatni, így az esti koncertek mellett kiváló gondolat a csokiútlevél, amelybe pecséteket lehet gyűjteni a rendezvény idején. A helyszíneket, ahol a pecséteket megszerezhetik a látogatók ők is „látogatták” gyerekkorukban, így nosztalgikus érzés volt végigjárni ezeket – jegyezte meg Kiss Endi. Hozzátette: a szerencsi csoki az ő életükben is meghatározó volt és számos jó sztorit tudnak ehhez kötni. A sajtótájékoztató végén a Hooligans tagjai dedikálták a képregényt és készségesen rajongóik rendelkezésére álltak egy-egy közös fotó erejéig.

Videó a Hooligans koncertjéről az Artúr Fesztiválon: