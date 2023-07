A közel egy órás beszélgetés hallható az Edda frontemberének közösségi oldalán. Pataky Attila beszélt a miskolci éveiről, gyerekkorától és muzikális családjáról. Majd elmesélte, hogy olimpiai bajnok szeretett volna lenni, de fizikai állapota ezt nem tette lehetővé. Pedig kezdetben még futóversenyekre is járt, ahol komoly sikereket ért el, melyek átsegítették akkori nehézségein. Mint mondta, gyermekkorában nagyon sokat hallgatta a rádiót és az akkori slágereket, innen eredeztethető a zene iránti szeretete. De szóba került a beszélgetés során Pataky Attila vasgyári múltja is és iskolás évei is melyek egy részét a Építőipari Technikumba töltött. Emlékei között felidézte a 1974-es évet, amikor megvásárolta első saját gitárját. Szóba kerültek a 254 saját dallal rendelkező zenekar turné élményei és a rajongók szeretete is. Az Edda frontembere beszélt a dalok szövegeihez főződő viszonyáról, melyek mindegyike egy megélt élmény alapján keletkezett. Majd a felesége vette át a szót, aki Pataky Attila dalszövegírásába avatta be a hallgatóságot. A beszélgetés során felelevenítették a külföldi és hazai fellépéseinek legemlékezetesebb pillanatait is, de szóba került fiaival való kapcsolata is. Majd miskolci emlékeit újra szóba hozva, az estet az Edda bluese-zal zárta az Edda énekese.