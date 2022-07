Mint arról a nool.hu az elsők között beszámolt, másfél évtizede eltűnt lány maradványai kerülhettek elő egy diósjenői családi ház kertjében a hétvégén. A hírportál úgy tudja, a másik holttest keresését hétfőn tovább folytatják.

A Bors az ügyet érintően arról számolt be, hogy a lányok öccse, az akkor 12 éves Attila, és az anyjuk, Ildikó is abban reménykedett, hogy a 14 éves Alexandra és a 19 esztendős Krisztina csupán külföldre mentek.

– Szörnyen hiányoztak, de aztán kénytelen voltam hozzászokni, hogy nincsenek velem. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a csontjaik végig itt voltak tőlem néhány méterre – mondta a lapnak Attila, aki nem cáfolta azt a diósjenőiek körében terjedő szóbeszédet sem, hogy a nevelőapa szexuálisan bántalmazta nővéreit.

A Bors egy szomszédtól tudta meg, hogy József, a nevelőapa még videóra is vette a szexuális bántalmazást. Hozzátette: a lányok valóban gyakran beszéltek arról, elhagynák az országot. – Undorító ember! Remélem, szigorúan megbüntetik. Majdnem 15 évig játszotta az aggódó nevelőszülőt, erre pedig kiderül, hogy valószínűleg egy közönséges gyilkos. Néhány hónappal ezelőtt egyébként Attila valamiért ásni kezdett a kertjében, és akkor talált is egy csontot. Azt áthozta hozzám megmutatni, mire mondtam neki, hogy hívja a rendőrséget – magyarázta a lapnak.

A nevelőapa édesanyja arról beszélt a Borsnak, hogy fia akármit is tett, megbocsát neki. A lányok édesanyja, Ildikó azt gondolta, hogy a gyerekei külföldön dolgoznak, bár furcsállotta, hogy nem keresik. Amikor megtudta, hogy valószínűleg már halottak, teljesen összetört.

A férfi a testvérével lakott, onnan vitték el a rendőrök is. A testvér megdöbbent, neki soha nem tett rá utalást József, hogy megölte volna a lányokat.

A Nógrád Megyei Főügyészség hétfői közleménye szerint a Balassagyarmat Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a 2000-es évek végén történt emberölés elkövetőjének letartóztatását. A rendőrök július 1-jén kezdték meg a nyomozást Diósjenőn, mivel az elkövető kilétére utaló újabb adatok merültek fel. Akkor egy személyt őrizetbe is vettek, akinek indítványozták letartóztatását, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított kivonná magát a büntetőeljárás alól.

– A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészséggel egyetértve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntést a terhelt és az ügyészség is tudomásul vette, a védő azonban az ülésen nem volt jelen, így a döntés még nem végleges – fogalmazott közleményében az ügyészség.

Szerkesztőségünk vasárnap személyesen is körbejárta a Börzsönyi és Jókai utcák sarkán lévő helyszínt, ahol a tizenhárom évvel ezelőtt eltűnt leány-testvérpár egyikének földi maradványaira találtak. Egy szomszéd és több helybéli is megerősítette munkatársunknak, hogy a férfi szexuálisan is zaklatta a lányokat és hogy egyik napról a másikra tűntek el. Diósjenőn mindenki tisztességes fiatalokként emlékszik vissza az áldozatokra.

A történtekről vasárnap este a TV2 Tények című műsorában is beszámoltak, ahol az áldozatok egyik rokona is nyilatkozott. A férfi elmondta, hogy a megtalált lány maradványai nem voltak mélyen elrejtve, mindössze 120 centiméterrel a föld alatt bukkantak rájuk.