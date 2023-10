"Soha annyi beruházás nem érkezett Magyarországra, soha annyit a magyar gazdaság nem exportált, és soha annyian nem dolgoztak még Magyarországon, mint a tavalyi esztendőben" - szögezte le. "Most jó hír, hogy a tavalyi rekordévet az idei esztendőben is sikerül mindhárom tényezőben felülmúlni, nem is kicsit, hanem nagyon" - tette hozzá.