A mosómedvék két-három éves kor között érik el az ivarérettséget. Féléves, de még inkább kilenc hónapos korukig anyatejet fogyasztanak. Gondozóinak is eddig majd részt venniük Simon ellátásában, ez alatt az időszak alatt fokozatosan válik majd el „szüleitől”, ahogyan ez a természetben is történne. Ám az elválás csak az etetésre vonatkozik, a szoros kapcsolat közötte és az emberek között a jövőben is megmarad