Mit keres egy vállalati adatkezelő rendszer a bűnüldöző szerveknél? Leginkább elkövetőket és bizonyítékokat. Ez nem egy sci-fi film Tom Cruise főszereplésével, hanem napjainkban terjedő gyakorlat. A Micro Focus a vállalatoknál már széles körben használt, fejlett, mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmazó technológiája a képi és videós anyagok elemzésével a rendőrök és egyéb bűnügyi, illetve igazságszolgáltatási dolgozók feladatait is megkönnyítheti, így ők valódi munkájukra, a bűnözés visszaszorítására koncentrálhatnak.

A legtöbb krimiben csak az akciót látjuk, amikor a főhősök látványos jelenetekben, autós üldözéseken és tűzpárbajokon keresztül fogják el a gonosztevőket. Akad azonban néhány egyéb forrás, ami sejtetni engedi, hogy a nyomozók munkájában kevés az ilyen izgalmas elem. A valóság pedig az, hogy a bűnözők elkapásához, illetve elítéléséhez rengeteg munkát végeznek az íróasztal mögött: jelentéseket írnak, bizonyítékokat iktatnak és elemeznek, esetleg órák hosszat nézik biztonsági kamerák felvételeit, hogy kiszúrják a törvénysértő cselekedeteket.

Az ilyen tevékenységekkel töltött idő számottevően nőtt az elmúlt évtizedekben, mivel a rend őreinek egyre több digitális anyaggal kell dolgozniuk a világszerte zajló adatrobbanás következtében. Ugyanezek a folyamatok a vállalatoknál is elősegítették a fejlett információkezelő rendszerek terjedését, amelyek már a bűnüldözők válláról is képesek levenni bizonyos terheket.

A vállalatoknál már bizonyított, tehát...

Az egyik legfejlettebb ilyen jellegű fájlelemző szoftvert, a ControlPointot például Magyarországon is egyre több vállalatnál használják az infrastruktúrában található adatok felderítésére, elemzésére és védelmére. Az eszköz, illetve a mögötte álló, IDOL képes átvizsgálni a cég minden informatikai rendszerét és adatbázisát, valamint felismerni, értelmezni és elemezni a benne található adatokat, gépi tanulásra támaszkodva.

A megoldás mindenféle típusú fájlban tud keresni, beleértve a képeket, videókat és hangfelvételeket.

Tartalmaz optikai szövegfelismerőt, ezért ki tudja szűrni az adatokat a beszkennelt dokumentumokból és fotókból is, emellett arcfelismerő technológiával is rendelkezik, így képeken és videókon is azonosítja a személyeket. Ráadásul több mint 150 nyelvet kezel, és a különféle személyes adatokat és azonosítókat – például személyi számokat, adóazonosító jeleket vagy rendszámokat – az egyes országokra jellemző formátum szerint tudja keresni. A vállalatoknál rendkívül hasznosak ezek a funkciók, amikor azt kell felderíteni, hogy a cég teljes adathalmazából mi minősül olyan érzékeny információnak, amely felett erősebb védelmet kell megvalósítani a GDPR előírásait követve. Ugyanezek a képességek azonban rendőrök szolgálatában is praktikusnak bizonyulhatnak, más módon.

Digitális detektív segíti a munkát

A Micro Focus nemrég kialakított egy rendszert kifejezetten a bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok részére, amely ugyanazt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használó technológiát alkalmazza, ami a ControlPoint hátterét is nyújtja. Az eszköz a Law Enforcement Media Analysis (LEMA) nevet kapta, és arra optimalizálták, hogy a bűnüldözők igényeinek megfelelően kezelje és elemezze a képeket és videókat. Ezáltal

hasznos funkciókkal egyszerűsíti a szakemberek munkáját nem csupán a rendőrségnél, de többek között az ügyészségeken, a honvédségnél, a titkosszolgálatoknál vagy a terrorelhárításnál is.

Intelligens felismerő és elemző rendszerei például rengeteg időt megspórolnak azzal, hogy előzetes vizsgálatokat készítenek, és a szakembereknek már csak ellenőrizniük kell, hogy az ő emberi szemük is ugyanazt látja-e, mint a gépé. Az eszköz képes feldolgozni a belső forrásokból származó képi és videós anyagokat, például testkamerák, fedélzeti és biztonsági kamerák felvételeit és digitális dokumentumokat, de külső forrásokat is kezel, beleértve a közösségi médiát, internetes oldalakat és televíziós műsorokat.

Az analizálás során arc- és szövegfelismerési képességeket használ, ami többek között a rendszámok azonosításánál hasznos. Emellett beazonosít járműtípusokat és megadott tárgyakat is, sőt, azokat követi is a felvételeken. A rendszer ezek alapján hívja fel a nyomozók figyelmét azokra az információkra és eseményekre, amelyeket fontosnak tart a korábban megadott paraméterek alapján. A végső döntés azonban az emberek kezében van azzal kapcsolatban, hogy a feltárt tények valóban szolgálják-e a nyomozást, és használhatók-e bizonyítékként egy későbbi eljárás során. Az eszköz egységes platformot nyújt a digitális nyomozás elemzési folyamatának kezelésére: itt lehet menedzselni a manuális és az automatizált elemzéseket, illetve azok felülvizsgálatát, majd végül a jelentések készítését. A megoldás továbbá számos különféle adatbázishoz képes csatlakozni, és titkosított adatokat is tud kezelni, ezért arra is alkalmas, hogy egyesítse az adatforrásokat.

A LEMA a szervezeten belüli információmegosztást és együttműködést is támogatja. A bizonyítékok manuális feltöltése és megosztása egy nagyobb szervezeten belül ugyanis hatalmas terhet ró a nyomozókra, gyakran órákat vesz igénybe hetente. Ráadásul észrevétlenek maradhatnak bizonyos összefüggések és a kulcsfontosságú bizonyítékok az egyes részlegek különálló nyomozásai során, kivéve, ha egy adott információval kapcsolatban már megjelölték, hogy az közvetlenül kapcsolódik egy másik csapat vizsgálatához is. A LEMA ezt egyszerűsíti le azáltal, hogy lehetővé teszi a bizonyítékok megosztását a szervezeten belül, elősegítve a kommunikációt és az együttműködést. Természetesen a megosztás kiemelten érzékeny információk esetében szükség szerint korlátozható is.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)