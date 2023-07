Iparosodott történelem

Hazánkban nagyjából az 50-es évek elejétől addig soha nem látott iparosítási hullám indult el. Az addig uralkodó ágazatnak számító mezőgazdaság háttérbe szorításával a cél az ipari termelés felfuttatása lett. Az ország vezetése ezzel kívánta ugyanis megerősíteni gazdasági pozíciónkat, habár természeti erőforrásaink kevéssé tettek alkalmassá minket erre a berendezkedésre. Az iparosodás hatására azonban új üzemek létesültek, melyek óriási mennyiségű munkaerőt voltak képesek alkalmazni.

Sok esetben addig kihasználatlan területeken létesültek új üzemek, gyáregységek, ez pedig magával hozta a köréjük épített városokat is. Ezek a fiatalnak mondható települések lettek hazánk klasszikus iparvárosai, melyek a mai napig jelen vannak, még ha többségük némiképp átalakult formában is. Egy-egy helyen ugyanis idővel a források kimerülése miatt, vagy más okból, az ipari termelésnek leáldozott, így a városoknak új alapokra kellett helyezniük működésüket.

Érdekes módon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye két olyan várost is fel tud mutatni, mely klasszikus iparvárosnak tekinthető és ez az ágazat képes volt a mai napig vezető pozícióban tartani magát. Tiszaújváros mellett a másik ilyen hely Kazincbarcika, mely ugyan hosszabb történelemre tekint vissza, de 1954-es várossá válásában és a lakosság ugrásszerű növekedésében nagy szerepe volt a Borsodi Vegyi Kombinát létrejöttének. Így talán nem meglepő, hogy még ma is sok állás Kazincbarcika nagy múltú üzemében érhető el.

Állandóság a változásban

Az elmúlt nagyjából 70 évben természetesen ezt a vidéket sem kerülték el a változások, így mára számos állás Kazincbarcika más cégeinél érhető el. Viszonylag egyedülálló jelenség azonban, hogy az immár BorsodChem néven üzemelő vállalat továbbra is jelentős munkáltatónak számít helyi és környékbeli szinten egyaránt. Ráadásul egy ilyen nagy volumenű ipari vállalat jelentős előnye, hogy rendkívül széles társadalmi rétegek számára képes megélhetést kínálni.

Egy állás Kazincbarcika legnagyobb üzemében ugyanúgy optimális lehet egy betanított sormunkás, mint egy diplomás mérnök számára. Ez a fajta univerzalitás pedig kevés vállalat sajátja. Nem is csoda tehát, hogy a cég a mai napig is sok régióban élő munkavállaló számára biztosít megélhetést. Lényegében azt is mondhatjuk, hogy a BorsodChem jelenleg a megye egyik legjelentősebb munkáltatója, mely közvetlenül képes segíteni fennmaradását is.

Forrás: profession.hu

Természetesen az évek során számos más ipari és egyéb szektorban tevékenykedő cég bukkant fel a városban és a környéken egyaránt. Fontos, hogy egy hely gazdasági szempontból is több lábon álljon, így ez természetesen abszolút üdvözlendő tendencia. A BorsodChem helyi üzemén kívül tehát számos állás Kazincbarcika újabb ipari szereplőinek és egyéb vállalatainak kötelékében teremtődik meg. A cél pedig minden esetben a munkaerő helyben tartása, melyet már idejekorán érdemes elkezdeni.

Együttműködés a jövőért

A szakképzett munkaerő utánpótlása a vállalatok fennmaradása szempontjából létfontosságú kérdés. Ennek egyik fő letéteményese pedig a Kazincbarcikától mindössze 25 km távolságra található Miskolci Egyetem, ahol méltán híres műszaki képzés zajlik. Az egyetem műszaki kara kiváló szakembereket termel ki már évtizedek óta. Az egyetem egyedülálló sajátossága volt például az országban példátlan bányamérnöki képzés.

Ebből is jól látszik, hogy a Miskolci Egyetem képzési hagyományai mennyire erősek. A mérnökök képzése pedig óhatatlanul is összefonódik a környék iparával, hiszen sok esetben már a duális képzés keretein belül is tapasztalatot szerezhetnek a vállalatoknál. A pozitív élmények és a minőségi oktatás pedig azt eredményezheti, hogy egy-egy ilyen állás Kazincbarcika valamely vállalatához vonzhatja a fiatal mérnököket is.

Emellett persze Kazincbarcika egy jól működő város, a maga intézményeivel, szolgáltatóival, üzleteivel, iskoláival, melyek adott esetben szintén esélyt adnak az állásszerzésre. Egy állás Kazincbarcika városában tehát nem kizárólag az iparhoz, hanem sok más területhez is kötődhet. Az online állásportálok kínálatában egyszerűen böngészhetők a helyi és környékbeli állások, melyek tehát széles rétegek számára kínálhatnak kiváló alternatívát a munkába állásra.