Bár a divat és öltözködés régóta szerves és népszerű részét képezi az emberek mindennapjainak, a vásárlói szokások egyértelműen átalakultak. Míg korábban a ruházkodás, az új darabok beszerzése szinte rituális, ritkán előforduló tevékenység volt, mára ez a trend teljes mértékben átfordult. Ennek fő okozói a fast fashion márkák, melyek megjelenésével a divat világa kinyílt, mindenki számára hozzáférhető, de egyben gyorsan változó is lett.

A nagy divatmárkák darabjait másoló, de azokat olcsóbban piacra bocsátó fast fashion márkák sokak kedvenc áruházait üzemeltetik. Ez persze nem is csoda, hiszen rendkívül kedvező áron képesek kínálni a legtrendibb darabokat. Arról nem beszélve, hogy új kollekciók nem is csupán szezonálisan, hanem folyamatosan jelennek meg a kínálatban. Egy divatot követő ember számára ez egyszerre áldás és átok, hiszen amellett, hogy fürdőzhet a vásárlásban, a hullámok lekövetése nem egyszerű.

E mellé pedig viszonylag újkori trendként odahelyezhető a használt, vintage ruhák vásárlása is, mely napjainkban valódi reneszánszát éli. A 80-as, 90-es évek stílusirányzatainak feltámasztása eleinte egy időszakos hóbortnak tűnt, ám mára egy komplett üzletág épült fel rá. A fast fashion márkák és a vintage darabok egyidejű térhódítása pedig olyan fontos dolgokra világít rá, mint a fenntarthatóbb divat. Ehhez azonban a vásárlókra is szükség van, a használt ruha eladás pedig egy olyan lehetőség, mely ezt az utat egyengeti.

Trend a túlfogyasztás ellen

Bár a fast fashion márkák felbukkanása egy alapvető nyitást eredményezett, a következmények nem kizárólag pozitívak. Az ilyen tempóban történő gyártás és értékesítés ugyanis a túltermelés és túlfogyasztás problémáját egyaránt felveti. Sokak szerint ezek a márkák a fenntarthatóság szöges ellentétei. Mostanra persze elindultak bizonyos törekvések ennek javítására, de a változáshoz mi is kellünk.

A használt ruha eladás például egy olyan trend lehet, mely hosszútávon segíthet normalizálni a túlfogyasztás okozta problémákat. Érdekes, hogy erre az említett piaci szereplők mellett éppen a vintage és retro térhódítása világít rá. Habár ezek az üzletek és webshopok is komoly haszonnal dolgoznak, mégis rávilágítanak arra, hogy a használt ruha eladásnak is megvan a relevanciája. Az internet térhódításával pedig mindenki számára adott a lehetőség.

Forrás: offero.hu

A használt cikkek eladása eleve nagy népszerűségnek örvend az online térben, köszönhetően a különböző, egyszerűen kezelhető és hozzáférhető hirdetőoldalaknak. Ezek a platformok pedig magánszemélyek számára is felkínálják a használt ruha eladás lehetőségét. Így tehát a változás már ilyen szinten is elkezdhető. Ahhoz ugyanis, hogy egy-egy ruhadarab hosszabb ideig benne maradjon a körforgásban, elég lehet néhány kattintás.

Divat a hirdetésekben

Az online hirdetőfelületeknél keresve sem találhatunk jobb platformot a használt ruha eladásra. Ezeken a webes piactereken termékek széles kínálata felbukkan ugyan, de a divat kategória jelenti az egyik legnépszerűbb termékcsoportot. Ennek megfelelően pedig a kereslet és a kínálat is egyenletesen nagy. Habár a használt ruhákkal kapcsolatban korábban sokaknak voltak averzióik, ez mára teljesen átalakult, többek között a már említett tendenciáknak köszönhetően.

A használt ruha eladás sok esetben még hasznosabbnak is bizonyulhat, mint az új darabok beszerzése. Az egyik kiváló példát erre a különböző gyerekruhák jelentik. Tekintve, hogy a csemeték folyamatos növekedése miatt azok csak ideig-óráig lesznek hordhatók, a használtan, de töredék áron való beszerzésük jóval kedvezőbb opció. De az alacsonyabb ár remek érv lehet gyakorlatilag bármelyik darabnál.

A használt ruha eladás térhódítása az első jelentősebb, közösségi lépés lehet a fenntarthatóbb divat felé. A fast fashion márkák eddig is velünk voltak és velünk is maradnak és ezzel nincs is semmi probléma. Érdemes azonban – akár kicsiben is – kompenzálni némiképp a túlfogyasztást és túltermelést, hiszen csak ez vezethet hosszútávú eredményre. A divat továbbra is fontos részét képezi életünknek, őrizzük meg hát annak minőségét.