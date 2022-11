Ebben az időszakban is vannak akik, úgy gondolják, hogy hitelből próbálják meg finanszírozni a karácsonyi ajándékozást, kiadásokat. A legnépszerűbbek ilyenkor a személyi kölcsönök, áruhitelek, folyószámlahitel, hitelkártya. Előre gondolkodással, tervezéssel, megtakarítással elkerülhető lenne a hitelezés lehetősége, hiszen az öngondoskodás szellemében először megtakarítjuk azt az összeget, amire szükségünk van egy tervezhető kiadáshoz akár a karácsonyi ajándékozáshoz is, de az élet gyakran felülírja ezt az ideális helyzetet.

Amennyiben a vásárláshoz mégis hitelt veszünk fel, tudnunk kell, hogy különbség van hitel és hitel között. Rengeteg szempontot kell megvizsgálni egy ilyen komoly döntés előtt, főként a mostani, emelkedett kamatkörnyezetben.

Személyi kölcsön: Személyi hitelt ma már minden bank kínálatában találhatunk, segítségével akár egy komolyabb műszaki berendezést, számítástechnikai eszközt is beszerezhetünk. Az áruhitellel ellentétben itt nem jutunk hozzá azonnal a pénzhez, ez ugyanis pár napot igénybe vehet. Ugyanakkor ez a várakozási idő lehetővé teszi, hogy alaposan átgondoljuk, hogy valóban és feltétlenül szükségünk van-e a kölcsönre. Léteznek már minősített fogyasztóbarát személyi hitelek is, ha mindenképpen személyi kölcsönben gondolkodunk érdemes az MNB kalkulátorát segítségül hívni: https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator

Áruhitel: Az áruhitel népszerű a fogyasztók között, hiszen szinte azonnal, helyben a boltban rendelkezésre áll, legyen szó online, vagy személyes vásárlásról. Számos esetben, például különböző akciók keretében 0%-os THM-mel is találhatunk ajánlatokat, így akár ingyenhitelt is kaphatunk. Hátránya lehet viszont, hogy általában az áruhitelek rövid futamidőre érhetők el, így magasabb törlesztőrészlettel kell számolnunk, mint például egy személyi kölcsön esetében. Olvassuk el az „apró betűt” is, hogy ismerjünk minden feltételt, ugyanis előfordulhat, hogy az ingyenhitel csak egy adott bolt egy adott termékére lesz érvényes, és nem biztos, hogy ott a legolcsóbb az a termék, így a vételárban jelentkező többletkiadás könnyen ellensúlyozhatja a kamatmentesség előnyét.

Folyószámlahitel: A folyószámlahitelt a számlavezetőbankunkban, vagy netbankon keresztül, akár néhány órán belül igényelhetünk, de fontos tudni, hogy kamatszintje igen magas, és minél nagyobb összeg van a keretből felhasználva, annál többet kell számolnunk a költségére. Így okosabb, ha inkább vésztartaléknak tekintjük és csak akkor nyúlunk hozzá, ha feltétlenül szükségünk van, és csak egy csekélyebb összegre.

Hitelkártya: A hitelkártyával a kibocsátó bank egy előre beállított hitelkeretet ad díjmentesen, de ez kétélű fegyver is lehet. Ha jól használják, és mindig időben visszatöltésre kerül az igénybe vett összeg, akkor nem számolnak fel kamatot és még különböző kedvezményeket, vagy pénzvisszatérítést is igénybe vehetünk a kondíciótól függően. Ha valami miatt elcsúszunk és nem fizetjük vissza idejében a felhasznált összeget, akkor igen magas kamatot számíthat fel a bank valamint a kártyához kapcsolódó kedvezményeket is elbukhatjuk. Emellett pedig nagyon figyelnünk kell arra, hogy a hitelkártya használat csak akkor díjmentes, ha azzal személyesen, vagy online vásárolunk. Ha készpénzt veszünk fel, akkor szintén magas költséget számol fel a bank.

Fontos ilyenkor is hangsúlyozni, hogy legyünk megfontoltak, gondoljuk át, hogy tényleg szükséges-e karácsony időszakában többet költeni, mint ami a rendelkezésünkre áll.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértői díjmentes tanácsadás keretében nyújtanak segítséget banki, akár hitelfelvétel előtti és egyéb pénzügyi vonatkozású kérdéseik tekintetében. http://penzugyifogyaszto.hu/

