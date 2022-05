Legfrissebb magazinunk terjedelmi korlátai miatt szintén nem törekedhetett komplexitásra, igényes célunk az volt, hogy összegyűjtsük a legjellemzőbb látványosságokat, mindazon helyszínt és történést, ami egyedivé, vonzóvá teszi szűkebb pátriánkat. Szerepelnek benne a legfontosabb kisebb-nagyobb vállalkozások, települések, amelyek fantáziát látnak a turizmus fejlesztésében. A vendégcsalogató programok is megtalálhatóak a magazinban, segítve az idelátogatókat – és a helyieket is – a legtöbb élménnyel kecsegtető elfoglaltság kiválasztásában. A megyeszékhely széles programválasztéka mellett találkozhat a figyelmes olvasó néhány apró település igazán vonzó kezdeményezésével is. A kalauz feladata, hogy kézenfogva az olvasót vezesse, motiválja, aki belelapoz. Segítségével összességében választ kaphatunk a címbéli nótában feltett kérdésre: helló, B.-A.-Z. megye, mi újság itt nálad?

Magazinunk kiemelt támogatói:

AA-Med Kft

Avasi kilátó

Avasi Présház

Bogácsi Thermálfürdő Kft

Boldogkőváralja Község Önkormányzata

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

Búza téri Vásárcsarnok

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

Dr. Somodi és Társa Kft.

Forró Kutya Barbeque Bistro Felsőzsolca

Golop Község Önkormányzata

Gönc Város Önkormányzata

Hajnal Hotel

Hanyi Istók Turistaház és Erdei Tábor

Hotel Aurora

Hotel Tókert Szálloda és Étterem

Karcsa Község Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Köröm Község Önkormányzata

Mezőcsát Város Önkormányzata

Mezőkövesd Város Önkormányzata

Miskolci Lenke Műhely

Miskolci Szimfonilus Zenekar Nonprofit Kft.

Miskolctapolcai Bobpálya

Molnár Csárda

Mr. Minden

Múcsony Nagyközség Önkormányzata

Muzsikál az Erdő Alapítvány

Népkerti Vigadó

Palacsízió Kft.

Premier Alapfokú Művészeti Iskola

Rostalloi Ökotudatos Nevelési Központ

Rudabánya Város Önkormányzata

Sajószöged Község Önkormányzata

Szalaszend Község Önkormányzata

Szikszó Község Önkormányzata

Tokaj Fesztiválkatlan

Tolcsva Község Önkormányzata

Tornaszentandrás Község Önkormányzata

Tropicana Casino Miskolc

Varbó Község Önkormányzata

Végardó Fürdő

(PR cikk)