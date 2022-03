Sikerült felújítaniuk az önkormányzat épületét, amely helyt ad a közös önkormányzati hivatalnak, teljesen megújult az orvosi rendelő, az óvoda épülete külső-belső munkálatokkal. Sikeresen pályáztak az alapellátást biztosító egészségügyi intézmény orvosi műszereinek beszerzésére, új játszóelemekkel gazdagodott az óvoda, sorolta Tóbis Béla polgármester, mi minden történt Krasznokvajdán az elmúlt években.

– Kicseréltük a több évtizedes múltra visszatekintő könyvtár polcrendszerét és bútorzatát, valamint új padlóburkolatot helyeztünk fel. Megújult a Művelődési ház is. A közösségi színtéren az elavult tüzelőtároló helyére fából készült, környezetébe kiemelkedően illeszkedő új épületet építettünk be. Két másik településsel közös pályázati forrásból új erőgépet, és különféle kapcsolódó eszközöket szereztünk be, ami nagyban segíti az önkormányzatok mindennapi munkáját – folytatta. Megtudtuk azt is, hogy a falugondnoki szolgálatukhoz nélkülözhetetlen új mikrobuszt is sikerült beszerezniük. Az említett fejlesztéseket a magyar kormány támogatásával európai uniós forrásokból és a Magyar Falu Program adta lehetőségekből sikerült megvalósítani.

Sokat szépült Krasznokvajda az elmúlt években. Fotó: PH

– A megújult település arculata színvonalasabb, magasabb komfortérzetet ad az itt élő embereknek, ez elősegíti a helyben maradást – emelte ki Tóbis Béla. Hozzáfűzte, az elmúlt évek során közmunka keretén belül hőszigetelték a Művelődési házukat, lecserélték a Közösségi ház, a Családsegítő iroda tetőhéjazatát, felújították az óvoda kazánházépületét. A krasznoki, illetve a vajdai településrészek ravatalozóépületeit is felújították, kicserélték a temetők és egyéb intézmények kerítéseit is. Az elmúlt években előforduló, rövid idő alatt lezúduló csapadékvíz elvezetéséhez mederburkolást végeztek.

Tóbis Béla elmondta, folytatni szeretnék a csapadékvíz-elvezető árkok rekonstrukcióját, pályáznak a Művelődési ház fűtés-korszerűsítésére, járda építés-felújítás projektekre, valamint lobbiznak a településükre bevezető és áthaladó főút megújulásáért is Demeter Zoltán, térségük ország­gyűlési képviselőjének segítségével, aki, hangsúlyozta a polgármester, pozitív hozzáállásával szívén viseli települései fejlődését.

Tóbis Béla polgármester

Krasznokvajda egyébként az Encsi járásban a Rakaca-patak völgyében található. Központja a „Hétközségnek” nevezett földrajzi-néprajzi mikrorégiónak: rajta kívül még 6 települést foglal magába.

(PR cikk)