Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg Taktakenézen, számolt be róla Molnár Tibor, a település polgármestere. Ezek a beruházások pedig azért is nagyon fontosak, mert nagymértékben hozzájárultak a településen élők komfortérzetének javulásához.

Útfelújítások

A megvalósult beruházások közül a település vezetője először is kiemelte, hogy befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, ami a legnagyobb projekt volt a település életében az elmúlt években.

– Remélem, idén nagyon sokan rácsatlakoznak a rendszerre. A Magyar Falu Program rész­programjainak köszönhetően felújítottuk a Dobó, Petőfi utcákat. Belügyminisztériumi pályázati pénzből pedig a Jókai utca szakaszai is szilárd burkolatot kaptak – mondta el a polgármester. Molnár Tibortól azt is megtudtuk, hogy szintén a Magyar Falu Program segítségével megújultak a Művelődési Ház belső terei is. A közeljövőben a fűtéskorszerűsítés is elkészül, illetve megemlítette azt is, hogy díszburkolatot kapnak a járdák.

De nemcsak az önkormányzat, hanem a taktakenézi civil egyesületek – a polgárőrség és a Taktakenézért Egyesület – is sikeresen pályáztak mind a művelődési feladatok megvalósítása, mind rendezvények szervezése érdekében.

Szeretnénk az idegenforgalom terén is előrelépni, kihasználva a Tisza folyó adta adottságokat

- Molnár Tibor polgármester

Idei elképzelések

– Megvannak az ötleteink az idei évre is. Új – 14 főt befogadó – Mini Bölcsőde építésére már beadta az önkormányzatunk a pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz lehetőséget kihasználva. A Magyar Falu Program keretén belül pedig a Kinizsi utca felújítására, valamint a ravatalozó épületének bővítésére, urnafal építésére pályázunk. Ezúton megköszönném dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselőnek a segítséget, hiszen minden beadott pályázatunkat támogatta, és ígéretet tett a további fejlesztésekre is. Köszönet érte! – tette hozzá a polgármester.

Keresik a megfelelő forrásokat a tervekhez

Nagy vágya a településnek, hogy a sportpályán található öltöző korszerűsítése is megvalósuljon, és igazi kulturális-sport közösségi térré váljon a jövőben, amelyet az itt élők minden korosztálya ki tud használni. A későbbiekben célként fogalmazódott meg a Fő út (iskola-óvoda előtti szakasza) aszfaltozása, parkolók kiépítése, az árok lefedése. Igény mutatkozik egy közterületi játszótér kialakítására, valamint az óvoda-konyha részleges felújítására is. „Szeretnénk az idegenforgalom terén is előrelépni, kihasználva a Tisza folyó adta adottságokat, lehetőségeket a halászat, horgászat terén. Bízunk a további pályázati lehetőségek megfelelő kiaknázásában” – mondta Molnár Tibor.

