– A pandémia okozta nehézségek ellenére is minden lehetőséggel élünk, hogy hozzájáruljunk a boldvaiak életének jobbá tételéhez – mondta Szabóné Tóth J. Judit, Boldva polgármestere. Az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztése egy új munkahelyeket teremtő iparterület kialakítása volt a község határában, aminek átadása tavasszal történhet meg.



Régi álmuk valósult meg, mert nyert a Szociális Étkeztető felújítására beadott pályázatuk, a kivitelezésre szánt keretösszeghez azonban forráskiegészítésre van szükségük. Felújították vasútállomásaik környezetét, új aszfaltburkolatot kapott egy belterületi utcájuk, modern orvosi műszereket szereztek be.



Folytatják a beruházásokat



– Az idén is folytatjuk a beruházásokat, pályázatokat nyújtunk be hazai és uniós forrásokra. Tavasszal a Magyar Falu Program keretében megújul játszóterünk, és folytatjuk a belterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítését – sorolta a polgármester. Mint hangsúlyozta, fontos számukra intézményhálózatuk bővítése és fejlesztése, ezért pályázatot nyújtottak be egy piactér kialakítására a település központjában és a Művelődési Ház energetikai felújítására is. Szeretnék helyreállítani ravatalozójuk faszerkezetét, vizesblokkot és parkolót alakítanának ki a temetőbe látogatók számára. Terveik között szerepel a szociális terület infrastrukturális és szakmai bővítése, melynek célja a boldvaiak életkörülményeinek javítása.



Történelmi múlt, gazdag örökség

– Egy turisztikai élményközpont kialakítását álmodtuk meg pályázat keretein belül kiaknázva a Bódva folyó adta lehetőségeket, összekapcsolva azokat a História-völgy természeti és történelmi adottságaival – emelte ki a polgármester. Hozzáfűzte, tovább folyik a sok család számára megélhetést biztosító Start munkaprogram is. Az elmúlt években folyamatosan bővítették a termékskálát, növekedett termékeik piaca. Emellett minden korosztályt érintő, változatos programokat szerveztek.



– Az idei év is gazdag lesz kulturális programokban, hiszen a nyertes Hungarikum pályázatunknak köszönhetően lehetőségünk nyílik egy gyógynövényes nap és egy kórustalálkozó megrendezésére a már hagyományos rendezvényeink mellett. Igyekszünk kiaknázni településünk történelmi múltját, gazdag örökségét. Programjaink nagy részét is e témakörben tervezzük – jegyezte meg Szabóné Tóth J. Judit. Fontos számukra településük élhetőbbé tétele, környezetük megóvása. Az Országfásítási Program keretén belül 30 darab őshonos fát ültettek, és egynyári virágokkal tették otthonossá intézményeiket, köztereiket.



– Célunk, hogy legyen jó Boldván élni, boldvainak lenni! – fogalmazott a polgármester.

