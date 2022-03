– A 2021-es év sok mindenben különbözött a többitől, hisz az egész város ünnepelt. 30 éve város Mezőcsát – csak egy mondat, mely milliószor elhangzott beszédekben, konferálásoknál, egy egyszerű beszélgetésnél, mégis nagy jelentőséggel bírt – tekintett vissza Siposné Horváth Anita polgármester. – A városi ranghoz a mai napig méltó településünk, hisz az ünneplés mellé rengeteg munka is társult. A 2014-ben megkezdett fejlődés útját járja mai napig Mezőcsát, így az elmúlt egy évben is rengeteg fejlesztés kezdődött és fejeződött be, amiért szeretnénk köszönetet mondani Tállai András országgyűlési képviselőnek.



Nagy értékű és minőségi



Siposné Horváth Anita kiemelte: – Mezőcsát vezetésének fontos, hogy a gyermekek kulturált környezetben fejlődhessenek, az itt lakók kiváló helyi termékeket árusíthassanak és vásárolhassanak, valamint hogy a minőségi időtöltést, a szervezet hasznos feltöltődését támogatni tudják. Ennek szellemében nagy értékű és minőségi beruházások valósultak meg.



Az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, energetikai korszerűsítése a Mezőkövesdi Tankerületi Központtal összefogva lett megvalósítva. Az épületre fordított pénzeszközök mértéke közel 500 millió forint volt. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Mezőcsáton pályázat jóvoltából új, 24 férőhelyes bölcsődét adtunk át 150 millió forint értékben, és eszközök beszerzésére több mint 10 millió forintot költöttünk. Az új intézmény 2021. március 1-től működik, 24 kisgyermeket tudott fogadni és hét munkavállalónak tudtunk munkahelyet teremteni. A Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a dél-borsodi térségben projekt által jöhetett létre a Vásárcsarnok a Kossuth utca 10. alatt és a Hűtőház az iparterületen. A beruházás nettó 167 860 500 forint támogatásból valósult meg. A Vásárcsarnokban az év folyamán több vállalkozás talált otthonra úgy, mint a Tarján Kincse, a Gelej Ízei, egy lángossütő és egy zöldséges is. Mellettük természetesen a helyi kistermelők is lehetőséget és kulturált helyet kaptak az árusításhoz. A termálfürdő – mely 2021. augusztus 13-tól újra üzemel – felújítása és újranyitása 500 millió forint kormányzati támogatás és saját forrás bevonásával valósult meg. Fel lett újítva a teljes infrastruktúra, a közműhálózat, új családi élménymedence épült, a régi medencék felújításra, korszerűsítésre kerültek, megújult a fogadóépület, a fedett medencetérben pedig kialakítottak egy szellőztetőrendszert.