– Az elmúlt években több projekt is megvalósult településünkön – tekintett vissza Fekete Jánosné polgármester. – A lakosság egészségügyi alapellátását biztosító orvosi rendelő korszerűsítése volt a legfontosabb feladat. A komplexum teljes külső és belső felújításon esett át, a fejlesztés belügyminisztériumi, illetve uniós támogatásból valósulhatott meg 60 millió forint összegben. Korszerű orvosi eszközöket is sikerült beszereznünk közel 4 millió forintért, így a felújított rendelő minden szükséges berendezéssel is maradéktalanul el van látva. Az orvosi rendelőhöz tartozó szolgálati lakások felújítása is sikeresen befejeződött, szintén a Magyar Falu Programból elnyert 10 millió forintos támogatással. Nagyon fontos és hangsúlyos, a történelmi múlttal ékesített, jelenleg általános iskola funkcióját betöltő Négyessy–Szepessy-kastély épületének energetikai korszerűsítése uniós forrásból. A beruházás összértéke elérte a 42,5 millió forintot. A központi konyha és étterem kialakítását szintén 100 százalékos támogatottsággal uniós forrás biztosította 75 millió forint összegben, és eszközbeszerzésre is sikerült 27 millió forint támogatást elnyernünk.

A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy a Magyar Falu Program segítségével 2020-ban megvalósult a közösségi rendezvények helyszíneként funkcionáló művelődési ház felújítása és korszerűsítése 15 millió forintos támogatottsággal. 2019–2021 között pedig a Deák Ferenc, a Nyár, Tél utca és az Eötvös-telep útjának felújítása történt meg 30 millió forintos támogatottsággal. Az óvoda udvari játékokkal gyarapodhatott két sikeres pályázatnak köszönhetően közel 4 millió forint értékben. Folyamatban van jelenleg a tornatermes általános iskola energetikai korszerűsítése, szintén uniós forrásból, a beruházás összértéke közel 33 millió forint.

– A sikeres projektekért köszönet illeti országgyűlési képviselőnket Tállai Andrást, aki jól ismeri nehéz sorsú településünk problémáit, fejlesztési elképzeléseinket. Magyarország Kormánya pedig pályázati forrásokkal biztosította a hátrányos helyzetben lévő települések felzárkózásának lehetőségét – fejtette ki végül Fekete Jánosné.

