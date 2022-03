– A képviselő-testülettel együtt az a célom, hogy a településen élő emberek számára jobb vidéki életet biztosítsunk. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek megfelelő gondoskodást kapjanak – sorolta Aradiné Garai Erika, Perecse polgármestere.

Perecse csendes, nyugalmas kis zsákfalu a szlovák államhatár mellett. A község vonzereje az érintetlen falusi hangulatnak és a természet közelségének köszönhető, jegyezte meg a polgármester. Megtudtuk tőle, nagyon sokan vásároltak az előző évben ingatlant hétvégi pihenőház céljára a településen.

– A falusi turizmus fejlesztésében látjuk a jövőt – mondta Aradiné Garai Erika.

A perecsei görög katolikus templom

Az elmúlt időszakban több sikeres beruházással büszkélkedhetnek. Kívül-belül felújították az önkormányzat hivatalának épületét a közfoglalkoztatás keretein belül, megújult a Fő út is. Új tetőt, nyílászárókat kapott a Közösségi Ház, az épület külső energetikai korszerűsítése közmunkaprogram során valósult meg. Felújították az önkormányzati tulajdonú ravatalozót is egy temetőfejlesztésekre irányuló program keretében.

– A település lakói velem együtt örültek az elnyert fejlesztéseknek. A 40-50 éve épült utak és a régi önkormányzati épületek a kormány vidékfejlesztési politikájának köszönhetően újulhattak meg – mondta a polgármester. – Céljainkat a Magyar Falu Program keretében és a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon értük el.

Aradiné Garai Erika a terveikről is beszélt. Szeretnének például egy új falugondnoki gépjárművet beszerezni a Magyar Falu Program keretein belül. A falu vízellátásának korszerűsítése és egy új kút kialakítása is szerepel a tervek között. Szeretnének kialakítani egy közösségi teret is, ahol a településre látogató turistáknak nyújtanának pihenési lehetőséget.

A felújított ravatalozó

A felújított ravatalozó előtt gépjárműparkolót alakítanának ki, a villanyvezetéket meghosszabbítanák a temetőig.

Tervezik a falu határában lévő önkormányzati út felújítását is, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok betonlapokkal való kiépítését.

