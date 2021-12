Amikor úgy döntünk nincs tovább, és hivatalosan is szeretnénk elválni, akkor követnünk kell a jogszabályi útmutatásokat.

Akkor van a legkönnyebb dolgunk nekünk, és a bíróságnak is, ha higgadtan megegyezünk a legtöbb kérdésben. Ha kiskorú gyermekeink is vannak, akkor az együttműködésnek nem csupán gyakorlati előnyei vannak. Lelkileg is könnyebb mindenkinek átvészelni ezt a rendkívül nehéz időszakot.





Bármelyik fél indíthat válókeresetet?



A válóper elindításának általában hónapokig, sőt nem ritkán évekig tartó előzményei vannak. Szerencsés esetben a felek mindketten érzik, ha nincs már több a házasságban. Azonban sok esetben csupán az egyik fél véli úgy, hogy itt a vége.



A válókeresetet a férj és a feleség is benyújthatja, írásban, a másik fél utolsó bejelentett lakóhelye szerint illetékes bíróságon. Ennek a formája a keresetlevél, amelynek vannak kötelező tartalmi elemei. A személyes adatokon túl, feltétlenül le kell írnunk hogy vannak-e közös gyermekeink, illetve hogy közös megegyezéssel vagy anélkül szándékozunk-e elválni. A jogi képviselet nem kötelező a válóper menete során. Azonban egy erre szakosodott ügyvéd, mint Dr. Sass Rita is, nagyban megkönnyítheti számunkra az eljárást.





Mit jelent a közös megegyezés?

Eljárásrendi és lélektani szempontból is a válás legkíméletesebb formája, ha az közös megegyezéssel történik. Ezesetben már a keresetlevélben szerepel, hogy a felek megállapodtak a kiskorú gyermek felügyeleti jogáról, kapcsolattartásáról, és a gyermektartásról. Emellett a közös ingatlan és a házastársi tartás kérdését is rendezték.



A szakítás érzelmi viharában nem mindig könnyű békésen, a másik fél és elsősorban a gyermek érdekeit szem előtt tartva megállapodni. Érdemes lehet mediátor segítségét kérni, aki irányított ülés keretében vihet minket közelebb a megegyezéshez. Ezzel időt, energiát és pénzt is spórolhatunk. Ez természetesen a jogi képviseletet nem váltja ki, és a sikerhez nem csak a szakember, hanem mindkét fél belátása szükséges.





Ha nincs közös megegyezés?

Sajnos nagyon sok esetben nem sikerül a válófélben lévő házastársaknak az előzetes megállapodás. Ebben az esetben a bíróság nem hagyatkozhat csupán a keresetlevél tartalmára.



Ebben az esetben elhúzódó eljárásra is számíthatunk, különösen ha a felek viszonya elmérgesedett. A tárgyalások során a felek meghallgatásával igyekszik a bíróság rendezni a válást és annak járulékos kérdéseit.





Mi történik, ha közös kiskorú gyermek van?

A magyar családjog a válóper menete során a gyermekek érdekét tartja elsődlegesnek. Épp ezért, ha közös, 18. életévét még be nem töltött gyermek is része a válásnak, speciális szabályok lépnek életbe.

A legfontosabb, hogy akkor sem történik meg a házasság felbontása az első tárgyaláson, ha közös megegyezéssel került beadásra a kereset.