„Tudom, hogy sok beteg csak úgy jut a számukra nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, ha vannak emberek, akik plazmát adnak” magyarázza Gergely. „Mint plazmaadók, én és a feleségem is fogékonyabbak vagyunk a téma iránt, és igazán jó érzés, hogy így is segíthetünk másokon. Személyesen ugyan nem ismerek olyan beteget, aki plazmaalapú gyógyszerekre szorul – de az is lehet, hogy csak én nem tudom valamelyik ismerősömről, hogy ebbe a csoportba tartozik. Azt is meg kell említenem, hogy a plazmaadásért járó juttatás is számít. Úgy tervezzük, hogy a jövőben is folytatjuk a rendszeres plazmaadást, itt, a Vascular Plazmánál.”