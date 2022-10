A héten befejeződik az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a háziorvosi praxisokba és a foglalkozásegészségügyi orvosokhoz, így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, a 2021/2022. évi influenzaszezonban közel 760 ezer ember kapott térítésmentes védőoltást, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség közel 60 százaléka fogyott el. Hozzátették:

a kormány az idei évben a kockázati csoportba tartozók védőoltásához biztosítja térítésmentesen a vakcinát a megfelelő mennyiségben.

Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás - hívta fel a figyelmet az NNK, megjegyezve, az oltás biztonságos, és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget.

Emlékeztettek, az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem kialakítása, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenzafertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek.

A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek - egészségi állapotuktól függetlenül -, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők.

Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, és a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak.

Azt írták, az influenza elleni vakcina beadatása azoknak is javasolt, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra. Számukra az oltóanyag orvosi rendelvényre, a gyógyszertárban megvásárolható.

Az NNK emlékeztetett rá:

az influenza vírusa rendkívül változékony, időről időre módosul.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hozzájuk beérkező jelentések alapján minden évben ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina összetételére.

Kiemelték:

az influenzavírusok változékonysága miatt az oltást évről évre meg kell ismételni.

Tudatták azt is, hogy megújult az NNK által működtetett hazai légúti figyelőszolgálat, amelynek működése októberben Magyarországon is megkezdődött. Célja már nemcsak az influenza, hanem többek között a koronavírus és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése is, ezért a klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések mellett kiterjed az akut légúti fertőzésekre is.

Influenzaszerű megbetegedésekre már hosszú évek óta gyűjt adatot az NNK, azonban az idei évtől az is nyomon követhetővé válik, hogy hogyan alakul az akut légúti fertőzések száma - írták.