A Premier Alapfokú Művészeti Iskola Next Play címmel rendezi évzáró előadását szombaton Miskolcon a Művészetek Házában 16 órától, amelyben a klasszikus és modern táncok, a zenei hangszerelés, valamint a Premier Popsuli zenekarai is helyet kapnak. A művészeti iskola táncos, képzős, színjátszó és zenész tanulói egész estés előadásban összetett művészeti kompozíciókkal mutatkoznak be. Az előadás 42 tanár és 230 gyermek egész éves munkájának eredményeként jött létre. A fellépők Gesztelyből, Kázsmárkról, Hejőkeresztúrból, Mályiból, Megyaszóról, Miskolcról, Miskolc-Görömbölyről, Ónodról, Tiszabábolnáról, Sajóvámosról, Szentistvánról és Szerencsről érkeznek. A darab izgalmas kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.