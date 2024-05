A zsűri kiválasztási kritériumainak fókuszát a korábbiakkal ellentétben idén az ESG irányú, a fenntarthatóságot előtérbe helyező alapokra tette. A versennyel a céljuk az volt, hogy megmutassák a különböző iparági szereplőknek, hogy a fenntarthatóság a jövőbeni versenyképesség feltétele.

A díjazottak kiválasztásával pedig arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen jó gyakorlatok állnak rendelkezésre már jelenleg is a fenntarthatóság terén és hogy ezek milyen üzleti értékeket hordoznak.

A Greengage 2024 verseny döntőjébe 19 pályázat került. A zsűri négy főkategóriában és összesen kilenc alkategóriában hirdetett győztest.

A MiReHu a legújabb fenntarthatósági projektjével az R-parkkal, vagy helyi nevén a MakuLanddal pályázott.

A világon egyedülálló R-park, ahogy a neve is mutatja az R-eken keresztül mutatja be elsősorban a csomagolási hulladékok életciklusát az alapanyag előállítástól a hasznosításig. A park legfőbb célja, hogy gondolkodásra késztessen, felkeltse a kíváncsiságot, hogy a látogatók másképp nézzenek az általuk használt csomagolásokra és az azokból keletkező hulladékokra. Fontosnak tartják, hogy az emberek újragondolják eddigi kapcsolatukat ezekkel az anyagáramokkal. A park különlegessége, hogy egyszerre nyújtja a múzeumlátogatás élményét és a tanösvényes kirándulásét. A múzeumokhoz hasonlóan a park bejárható önállóan is egy audioguide segítségével, mely kiegészítő információkat nyújt a táblákon látottakhoz. Hisznek az élményalapú oktatásban ezért a tanösvényi sétát nemcsak az audioguide színesíti, hanem kvízjátékok, videok és különböző feladványok teszik változatossá és kalandossá a sétát és a tanulást.

Az R-park azonban nemcsak a tansövényből áll, hanem kiegészíti egy közösségi tér, ahol különböző foglalkozásokat lehet tartani, ahol meg lehet beszélni a látottakat és a felmerült kérdéseket.

A MiReHu a Támogató eszközök főkategórián belül a multinacionális vállalatok között, az Edukációs projektek alkategóriájában érdemelte ki az első helyezést.