Átfogó akciót indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) az új típusú eldobható elektromos cigaretta, az Elf Bar kereskedelme ellen – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezetek képviselői.

Biró Marcell, az SZTFH elnöke közölte, hogy nyári táborokban, szeptembertől pedig valamennyi iskolában, valamennyi osztályban osztályfőnöki órán hívják fel a figyelmet az Elf Bar káros hatásaira.

Ahhoz, hogy egy dohányipari termék Magyarországon forgalomba kerülhessen, át kell esnie az országos gyógyszerészeti hatóság vizsgálatán. Az Elf Barról nem tudni pontosan, milyen összetevőket tartalmaz – mondta.

Az Elf Bar veszélyeiről a Kréta rendszeren keresztül a diákok, szülők figyelmét is felhívták. Biró Marcell hangsúlyozta: az Elf Bar elleni fellépés közös ügy, amelybe a pedagógusokat, szülőket is be kell vonni.

Az SZTFH ingyenesen hívható zöld számot (1828) indít, amelyen várják az Elf Barral kapcsolatos lakossági bejelentéseket – mondta.

Kérdésre közölte: hatósága nem javasolja, hogy az Elf Bar legális legyen.

Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója elmondta, a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy az Elf Bar nikotintartalma akár 16 doboznyi cigarettának is megfelelhet, ezért az életüket is veszélyeztetik, ha szívják.

Hozzátette: egyre népszerűbb a termék a fiatalok körében, hiszen szép, illatos, mutatós, könnyen használható, de veszélyes. Példaként említette, hogy az Elf Bar nem olyan, mint a hagyományos cigaretta, hogy egyszer elég, hanem 800 és 5000 slukkos változatban is létezik, és addig szívható is.

Ha valaki ágazati szabályok megszegésével folytat illegális tevékenységet, az adókötelezettségét sem teljesíti – közölte Horváth Gábor.

A NAV munkatársai „beköltöztek az virtuális világba”, az elektronikus hirdetési oldalakon keresték az illegális árusokat – mondta, hozzátéve: országszerte próbavásárlásokkal több árust is lefüleltek.

Százöt ellenőrzést zártak eredményesen, a legtöbbet Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, Pest és Bács-Kiskun megyében tartották. Amellett, hogy az árusok illegális termékkel kereskedtek, mindezt adószám hiányában, bejelentés, bizonylat és eredetigazolás nélkül tették, ami miatt négymillió forintnyi mulasztási bírságot is kiszabtak – mondta Horváth Gábor.

Volt olyan árus, akinél hamis ruházati termékeket is találtak, de egy borsodi helyszínen ismeretlen eredetű cigaretta, vágott dohány, alkohol, benzin, gázolaj és kenőolaj is előkerült.

Tóth Márk pénzügyőr ezredes, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója elmondta: nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes.

Az is eljárásra számíthat, aki külföldről hoz be saját célra ilyen terméket, és egy mélységi ellenőrzés során megtalálják nála – válaszolta egy újságírói kérdésre.

Ismertette: több mint húsz büntetőeljárást folytatnak az Elf Bar illegális kereskedelme miatt, négy ember van letartóztatásban.

Az eddig lefoglalt mintegy 30 ezer Elf Bar piaci értéke 250 millió forint – mondta.

Az ezredes arra is rávilágított, hogy azok az alvilági körök, amelyek régen a klasszikus cigarettacsempészettel foglalkoztak, már áttértek az Elf Bar kereskedelmére a jóval nagyobb profit miatt. Példaként említette a Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság egyik ellenőrzését, amikor 15 ezer karton zárjegy nélküli cigaretta mellett mintegy 6 ezer Elf Bart találtak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy megvizsgáltattak egy Elf Bart, és az magasabb nikotintartalommal rendelkezett, mint ami fel volt tüntetve rajta. Egy konkrét esetet is ismertetett: egy magyar állampolgár 18 ezer készüléket rendelt, őt akkor fogták el, amikor a csomagküldő szolgálatnál átvette a szállítmányt.

Tettét beismerte, öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, de lehetősége van vádalkut kezdeményezni – tette hozzá.

A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít az új típusú eldobható elektromos cigaretta. Az Elf Bar, Fume, Magic Bar, Manórúd néven is ismert termék egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akkumulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz.

A termék a hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lenne értékesíthető, ráadásul csak ízesítés nélküli változatban. Aki Magyarországon engedély nélkül értékesít ilyen terméket, az 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot kockáztat.

